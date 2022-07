El clásico fue de Racing

Racing se impuso ayer por 1 a 0 sobre Independiente en una nueva edición del clásico de Avellaneda disputada en el estadio Presidente Perón por la 7ª fecha de la Liga Profesional. Gabriel Hauche, a los 9 minutos de la etapa inicial, abrió el marcador con un formidable gol de chilena después de un tiro de esquina.

Más tarde, a los 20, Joaquín Laso generó una falta en su propia área y el árbitro Fernando Rapallini sancionó penal, pero el atacante Enzo Copetti lo malogró al estrellar la pelota en el palo derecho del arco defendido por Sebastián Sosa.



PERDIO RIVER

River volvió a jugar mal y cayó frente a Godoy Cruz por 2 a 0 en el estadio Más Monumental. Martín Ojeda, a los 21 minutos, y Gonzalo Abrego, a los 24, ambos de la primera etapa, anotaron los tantos mendocinos. Fueron expulsados el defensor Giaunluca Ferrari (Godoy Cruz, 42 minutos PT) y Rodrigo Aliendro (River, 45 minutos del complemento).

En tanto, Huracán sumó tercera victoria consecutiva, esta vez sobre Lanús por 3 a 2, como visitante. Brian Aguirre, a los 6 minutos del primer tiempo anotó para el Granate, pero Huracán logró la igualdad parcial por el penal convertido por Matías Cóccaro, a los 19. Lanús se puso arriba otra vez con un tanto de Mateo Sanabria. Sin embargo, en el segundo tiempo Huracán reaccionó y dio vuelta el marcador con los goles de Benjamín Garré y otra vez Cóccaro, sobre los 3 y 13 minutos, respectivamente.

Finalmente, Estudiantes de La Plata, que ganaba 2 a 0, empató 2 a 2 con Central Córdoba de Santiago del Estero en el estadio Jorge Luis Hirschi. Para el Pincha anotaron Leandro Díaz y Manuel Castro (11' y 36 PT), pero Gonzalo Torres (45 y 67', penal), igualó el marcador.

En duelo de equipos que todavía no habían perdido, Atlético Tucumán se impuso a Gimnasia y Esgrima de La Plata por 2 a 0. Augusto Lotti (14 segundos PT) y Ramiro Ruíz Rodríguez (17 minutos ST) hicieron los goles.

Juegan hoy: 19 Colón vs. Vélez y Defensa vs. Aldosivi; 21.30 Argentinos vs. Tigre.

Newell's sigue siendo líder con 15 puntos, seguido por Gimnasia y Huracán con 14.