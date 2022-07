Más trabajo, menos salario

Un conflicto político sin fin en la coalición gobernante y una crisis económica que si bien refleja indicadores productivos favorables padece por el frente cambiario ante la falta de reservas en el Banco Central y medidas tipo cepo que buscan sin lograrlo restringir el acceso a los dólares por parte de empresas y particulares. Los mercados están nerviosos, parafraseando a un ex presidente, y lo hacen saber porque la moneda nacional se devalúa a la velocidad de la luz o casi mientras los bonos argentinos emitidos en dólares o en pesos valen poco y nada pues los inversores no los quieren.El Gobierno nacional de los científicos, o al menos así había sido presentado inicialmente en contraposición de lo que había sido el de los CEOs liderado por Mauricio Macri, hace prácticamente todo mal. Y si hay variables económicas que se recuperan no es por las medidas adoptadas por presidentes, ministros, gobernadores o leyes de los legisladores sino por la misma potencia de los sectores productivos y de la población en general.En este marco, hoy el mercado del trabajo enfrenta un desafío aún más complejo. Porque si bien se crea empleo ahora resulta que los salarios de los trabajadores registrados no es suficiente para cubrir las necesidades básicas de sus familias. Simplemente, el sueldo no llega a fin de mes. Y este es un gran problema en un país donde sobran pesos que no sirven para nada por exclusiva responsabilidad de ambos Fernández, Alberto y Cristina.En relación a los indicadores, el INDEC destacó que la actividad industrial registró en mayo una mejora de 11,9% respecto a igual mes del año pasado, mientras que la construcción marcó un avance de 19,9%. De todos modos, no todo es tan positivo. Es que frente al mes previo, la actividad fabril tuvo en mayo una baja de 1,1%, en tanto la construcción tuvo un incremento de 0,4% en el cotejo intermensual. Es decir que se encienden luces de alarmas.Por otro lado, el trabajo registrado creció en abril 4,8%. al sumar 572,8 mil nuevos empleos, en relación al mismo mes del 2021, según el último informe del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). En abril la cantidad de personas con trabajo registrado en el país alcanzó a 12.615.000 personas, cifra que representó una variación positiva de 0,6% (79,2 mil personas más) respecto del mes anterior, precisó el informe elaborado por el Ministerio de Trabajo.El reporte describe la evolución de la población ocupada que se encuentra declarada en los distintos registros administrativos que integran el sistema de seguridad social. Del total, 9.923.000 personas poseían empleo asalariado registrado (incluyendo al sector privado, el sector público y el trabajo en casas particulares) y 2.693.000 están registrados bajo la modalidad de trabajo independiente (monotributistas y autónomos).Lo malo: el crecimiento del empleo asalariado registrado estuvo liderado por el sector público (+0,7%, 22,3 mil trabajadores). Lo bueno: el aumento del trabajo asalariado de las empresas privadas (+0,5%; 28 mil trabajadores). En tanto, el trabajo en casas particulares presentó una variación positiva del 0,1%.En abril, se contabilizaron 6.101.000 personas con empleo asalariado en el sector privado (+28 mil personas, equivalente a una mejora del 0,5% frente al mes anterior. El informe refleja también que desde enero de 2021 hasta abril pasado se observaron tasas de variación positivas en el empleo registrado, lo que permitió superar el nivel existente antes del comienzo de la pandemia. De esta forma, el nivel de empleo alcanzado en abril 2022 se encuentra 1,7% por encima del de febrero 2020 (101,4 mil personas más), destacó el trabajo.Más allá de estos datos en apariencia positivos, las inconsistencias de la macroeconomía muestran que la creación de empleo no es suficiente para mejorar la Argentina. Y encima están los planes sociales y la presión de los movimientos para que aumenten los subsidios y los beneficiarios. En este país todo puede ser un poquito peor.