¿Qué pasa con el Predio de la Flor?

El jueves 3 de marzo, en el discurso de apertura de sesiones del Cuerpo legislativo local, Luis Castellano afirmó: “Hemos acordado con este Concejo, el Ejecutivo provincial y el Poder Judicial, cederles este terreno, a fin de que puedan llevar adelante la construcción de un edificio para que funcionen aquellas dependencias que actualmente se encuentran distribuidas en distintos puntos de la ciudad, por las que abonan un alquiler", anticipó Luis Castellano en su discurso en el marco de la Apertura del Año Legislativo.

Luego del acto, en diálogo con la prensa, amplió sus dichos y anticipó que había mantenido “conversaciones con el gobernador Omar Perotti, con el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, también con el Presidente del Concejo y los concejales y la idea es que en ese predio magnífico con el que cuenta la ciudad pueda ser donado a la Provincia para instalar allí el Concejo Municipal de la ciudad, un edificio judicial y dependencias que están en alquiler hoy diseminadas en distintos lugares, tanto de la Provincia como de la ciudad”.

“Será un edificio de la democracia”, subrayó el mandatario, y parecía que esta vez todo estaba definitivamente, pero la oposición, que había escuchado la novedad con expectativa, y algo de sorpresa también, no perdió tiempo en hacer saber que antes de ceder “la joya de la abuela” del Municipio, desde el punto de vista inmobiliario, reclamará estar al tanto de hasta el más mínimo detalle.

En aquella oportunidad, el intendente comentó que “el próximo paso, que ya se habló con los concejales, es elevar una Ordenanza para que se autorice la donación de este terreno al gobierno provincial para que se pueda hacer el proyecto y la construcción".

Días después se firmó, en nuestra ciudad, con la presencia del gobernador de la Provincia de Santa Fe, Omar Perotti, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, Rafael Gutiérrez, y el intendente Luis Castellano un Acta Compromiso para la cesión del predio.

Desde el Ejecutivo local se aceleraron los tiempos y más tarde se emitió el Decreto (N° 53.000) ratificatorio del contenido del Acta Compromiso.



SIN INFORMACIÓN

NI GARANTÍAS

El proyecto de Ordenanza ingresó al Concejo el 27 de abril, y la Comisión respectiva lo comenzó a debatir el lunes 2 de mayo, pero la ausencia de toda información hizo que la oposición trabe su despacho y no supere esa instancia a la espera de un acuerdo, que, hoy por hoy, no tiene chances de alcanzar.

En su texto solicita al Cuerpo legislativo que “refrende el Decreto” y que “se autorice al Departamento Ejecutivo Municipal a disponer a título gratuito a favor del Superior Gobierno de la Provincia de Santa Fe de la fracción de terreno” del predio de La Flor.

Otro punto determina que “la donación se realiza con el cargo de que el donatario ejecute la construcción y emplazamiento del edificio del Concejo Municipal, dependencias y tribunales del Poder Judicial y dependencias de los Poderes Ejecutivos Provincial y Municipal en un plazo no mayor a diez (10) años de la fecha de promulgación de la presente Ordenanza” y este plazo fue el otro elemento que encendió la alarma entre los ediles opositores, que no quieren dar un cheque en blanco.

La Ordenanza no fue acompañada de ninguna otro documentación y esta falta de información llevó a los concejales no oficialistas a pedir reuniones con funcionarios y especialistas municipales y/o provinciales para conocer el proyecto técnico y saber de qué forma se garantiza que el destino del Predio de la Flor esté ineludiblemente ligado a lo enunciado y no termine, al tener que atravesar varias gestiones, siendo utilizado con otro fin.

A su vez, Juntos por el Cambio y el Frente Progresista coincidieron en reclamar que se exponga claramente qué recibirá a cambio el Municipio por la donación de un terreno de considerable valuación y si existe correlación entre el valor de lo que se cederá con respecto a lo que el Estado municipal recibirá.



DESAPARECIÓ

DE LA AGENDA

“Sería bueno acceder al proyecto antes de votarlo para tener una idea de cómo va a estar conformado volumétricamente. Saber dónde van a estar los Tribunales, el Concejo, el Municipio y dentro de esto cómo interviene el Municipio, cómo lo hacemos nosotros y también la Justicia”, expresó el radical Leonardo Viotti y manifestó su preocupación porque “si lo donamos, después no accedemos más a ninguna instancia en su diseño. Como Concejo tenemos que tener participación en el nuevo edificio”.

Por su parte el demócrata progresista Lisandro Mársico expresó: “estamos cediendo un terreno que tiene un valor y sería bueno saber qué dependencias municipales van a estar contempladas. No es negocio que vaya solo el Concejo. Por eso me gustaría saber qué idea de distribución tienen y cuánto nos podemos ahorrar (en los alquileres que actualmente paga el municipio)”.

Resumiendo la situación, Viotti apuntó, en ese entonces, que “hasta ahora lo que tenemos es un Decreto que ratifica la firma del Acta Acuerdo, que es muy general, y con esta Ordenanza le damos 10 años de plazo. Esa es toda la información que poseemos, nada más”.



SILENZIO

STAMPA

A dos meses de los planteos formulados por la oposición el proyecto para el Predio de la Flor entró, llamativamente, en un absoluto cono de sombra y ni desde el Municipio ni la Provincia han mostrado señales de que la iniciativa siga en pie.

Asimismo, para el caso de que no exista un proyecto técnico, o, al menos un anteproyecto, no se explica por qué se apuró en lograr el traspaso de dominio del inmueble.

De ser así configuraría una desprolijidad poco entendible a la que se le agrega no haber dado todavía respuesta a cuestiones tales como garantizar que la construcción se concretará y asegurar que la ciudad recibirá el equivalente a lo que se desprende, tratándose de uno de los bienes con mayor valor patrimonial de los rafaelinos.

La otra situación sugestiva es por qué desde el Municipio no se volvió a tocar más el tema ni se dan señales de que se está trabajando para satisfacer los pedidos del Concejo.

De igual manera, desde la provincia tampoco se dan indicios de allanar el camino para que la iniciativa tenga la aprobación de los opositores, más aun cuando avanzó tan fuertemente para conseguir el predio y había un decisión muy fuerte de llevar adelante su propósito.

Así las cosas, no es descabellado preguntarse si la propuesta fue dejada de lado y se repetirá la historia de otro proyecto malogrado para el Predio de la Flor.