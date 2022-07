En el Sur, Ben Hur superó a Talleres y se mantiene firme en la cima del Clausura

En la tarde de ayer se completó la tercera fecha del torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol, capítulo que ya tenía disputados un par de adelantos.

En barrio Parque, Ben Hur superó 2-0 a Talleres de María Juana para sumar puntaje ideal y mantenerse en la cima de las posiciones. Misma situación para el Deportivo Ramona, de gran arranque de torneo. Ayer venció 3-2 a Argentino de Vila.

En el resto de los encuentros jugados en Rafaela, hubo división de puntos.

Peñarol y Atlético terminaron 1 a 1 en Villa Rosas, mientras que Sportivo Norte igualó 2-2 con Florida de Clucellas, en Barranquitas, mismo marcador para Ferrocarril del Estado y Argentino Quilmes, en Los Nogales. Mientras que en San Vicente, Libertad goleó a Bochazo 4 a 0.



Todos los resultados, lo que viene y las posiciones:



Peñarol 1 vs Atlético de Rafaela 1



Cancha: Peñarol.

Árbitro: Franco Ceballos.

Reserva: 1-2

Goles: 37m PT Gino Albertengo (AR) y 48m ST Gino Alessio (P).



Ben Hur 2 vs Talleres María Juana 0



Estadio: Néstor Zenklusen.

Árbitro: Mauro Cardozo.

Reserva: 3-1

Goles: 9m ST Ezequiel Kinderknecht (BH) y 21m ST Max Meternich (BH).



Ferro 2 vs Argentino Quilmes 2



Cancha: Ferrocarril del Estado.

Árbitro: Leandro Aragno.

Reserva: 0-1

Goles: 7m ST Manuel Bustos (AQ), 19m ST Lucas Quiróz (F), 40m ST Fernando Romero (F) y 44m ST, de penal, Claudio Albarracín (AQ).



Sportivo Norte 2 vs Florida de Clucellas 2



Cancha: Sportivo Norte.

Árbitro: Rodrigo Pérez.

Reserva: 2-1

Goles: 12m PT Cristian Arias (SN), 47m PT Facundo Vocos (F), 32m ST Hernán Jara (SN) y 43m ST, de penal, Juan Montenegro (F).



Deportivo Ramona 3 vs Argentino de Vila 2



Cancha: Deportivo Ramona.

Árbitro: Guillermo Vacarone.

Reserva: 3-1

Goles: 15m PT Lucas Volken (DR), 33m PT Alfredo Imfeld (DR), 22m ST Nahuel Pereyra (DR), 36m ST, de penal, Gonzalo Manelli (AV) y 42m ST Fabricio Araujo (AV).



Bochazo 0 vs Deportivo Libertad 4



Cancha: Bochófilo Bochazo.

Árbitro: Silvio Ruíz.

Reserva: 0-4

Goles: 21m PT Gravenbatter (L), 6m ST Triverio (L), 26m ST, de penal, Góngora (L) y 45m ST Lehmann (L).



YA HABÍAN JUGADO: Unión de Sunchales 0 – Brown San Vicente 2, Atlético María Juana 0 – 9 de Julio 2.



LAS POSICIONES: Ben Hur 9, puntos; Dep. Ramona 9; Brown San Vicente 7; Dep. Libertad 6; Dep. Tacural 6; Ferrocarril del Estado 5; Argentino Quilmes 5; Dep. Aldao 4; 9 de Julio 4; Sportivo 4; Atlético de Rafaela 4; Peñarol 4; Atlético María Juana 3; Unión Sunchales 1; Bochazo 1; Arg. de Vila 1; Florida de Clucellas 1; Talleres de María Juana 0.



LA PRÓXIMA FECHA

El cuarto capítulo del Clausura de Primera A tendrá los siguientes encuentros: Unión de Sunchales vs Bochófilo Bochazo, Brown de San Vicente vs Deportivo Aldao, Deportivo Tacural vs Atlético María Juana, 9 de Julio vs Ferrocarril del Estado, Argentino Quilmes vs Deportivo Ramona, Argentino de Vila vs Sportivo Norte, Florida de Clucellas vs Ben Hur, Talleres de María Juana vs Peñarol, Atlético de Rafaela vs Dep. Libertad.