Se completó la cuarta

El torneo Clausura de la Primera B cumplió en la jornada de ayer con su cuarto capítulo, el que se había iniciado en la noche del viernes con algunos adelantos.

Todo lo sucedido, las posiciones y lo que se viene para cada elenco:



ZONA SUR: Dep. Susana 0 – Sp. Santa Clara 1 (44m ST Ignacio Drovetta), La Hidráulica 1 (45m ST Facundo Farías) – Juv. Unida Villa San José 0, Atl. Esmeralda 4 (22m PT, 4m ST Ismael Geréz, 12m ST Tomás Bovo y 40m ST, de penal, Boasso) – Zenón Pereyra 0, Dep. Josefina 3 (15m ST Massera, 22m ST, de penal, Romero y 37m ST Moyano) – Sp. Libertad EC 1 (5m ST Domínguez). El viernes: San Martín 2 – Def. de Frontera 0.



POSICIONES: La Hidráulica 12, puntos; Sp Santa Clara 10; Atl. Esmeralda 9; Dep. Josefina 6; Juventud Unida 5; San Martín 5; Dep. Susana 4; Libertad E.C. 2; Zenón Pereyra 1; Defensores de Frontera 1.



ZONA NORTE: Dep. Bella Italia 2 (1m PT Peralta y 44m PT Velázquez) – San Isidro 0, Independiente San Cristóbal 1 (45m PT Ezequiel Mercado) – Belgrano San Antonio 2 (40m PT Elías Villafañe y 41m ST Giaccobone). El viernes: Tiro Federal 2 – Sp. Roca 4, Independiente de Ataliva 0 – Arg. de Humberto 0.



POSICIONES: Sp. Roca 10, puntos; Arg. de Humberto 8; Belgrano 8; Bella Italia 5; Ind. San Cristóbal 4; Ind. de Ataliva 4; Moreno 3; Tiro Federal 1; San Isidro 0.



LA PRÓXIMA FECHA (5º): ZONA SUR: Juventud Unida vs Atl. Esmeralda, Sp. Santa Clara vs La Hidráulica, Def. de Frontera vs Dep. Susana, Libertad EC vs San Martín, Zenón Pereyra vs Dep. Josefina. ZONA NORTE: Belgrano vs Ind. Ataliva, Sp. Roca vs Ind. San Cristóbal, San Isidro vs Tiro Federal, Moreno vs Dep. Bella Italia. Libre: Arg. de Humberto I.