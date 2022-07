Colidio y Rubiolo subcampeones

Los Pumitas tuvieron una actuación arrolladora en la última fecha del Oceanía Rugby U20 Championship con goleada ante Fiji por 61 a 5, en Brisbane, luego de la medianoche del sábado en nuestro país. Argentina apoyó diez tries y culminó su actuación en el torneo con una muy buena imagen, logrando el subcampeonato.

Con la presencia de los rafaelinos Lorenzo Colidio y Pedro Rubiolo en la formación titular, el seleccionado juvenil mostró su mejor versión, desplegando varios recursos en ataque y mostrando mucha contundencia en el ingoal.

En el arranque, Súarez Folch marcó un penal pero rápidamente los isleños respondieron con un try y pasaron al frente en el marcador (5-3). Y allí fue que Los Pumitas se acomodaron y empezaron a facturar.

Con los tries de Tomás Elizalde, Valentín Cabrera y un doblete de Boris Wegner, Argentina se llevó el parcial por 27 a 5. Ya en el complemento, nada detuvo al seleccionado que dirige Pellicena. Allí aparecieron en el ingoal de Fiji, Mateo Soler, Mateo Albanese, Valentín Cabral, Justo Piccardo, Faustino Sánchez Valorolo y Tomás Bartolini.

El título fue para Nueva Zelanda, que en la última fecha goleó a Australia por 69 a 12.