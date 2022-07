El Socialismo dio fuerte mensaje de unidad con vocación de futuro

En un salón colmado de militantes de distintos rincones de la provincia, el Partido Socialista volvió a celebrar el tradicional locro de Día de la Independencia después de la suspensión impuesta por la pandemia. Fue en el Mercado del Patio, un espacio muy significativo que ha sido escenario de las principales victorias electorales de la fuerza a nivel local y provincial.

En ese marco, la diputada provincial Clara García abrió los discurso señalando que el 9 de Julio “es una fecha patria que muchos han intentado vaciar de contenido y otros han querido convertir en una propiedad partidaria. Nosotros reivindicamos a la Nación y a su independencia y este locro expresa la pasión socialista”, afirmó. Por otro lado, se refirió a que "en el último tiempo se observa claramente un clima de cambio, y hay un nuevo aire progresista en la región”; y enfatizó que “también ese aire de cambio se respira en Santa Fe, porque los santafesinos vieron la gran diferencia entre lo que están viviendo y las gestiones del Frente Progresista". "La fuerza para recuperar Santa Fe está acá, y lo vamos a hacer sin resignar nuestros valores y nuestros principios, con nuestra juventud, nuestros intendentes y presidentes de comunas, nuestros diputados provinciales y nacionales, nuestros equipos y nuestros militantes”, exclamó para cerrar.

En tanto, el ex gobernador Antonio Bonfatti, lamentó que “un país con todos los recursos naturales y la capacidad de sus empresarios y trabajadores, carezca de propuestas y proyectos, y nadie discuta como salir adelante con políticas de Estado, a mediano y largo plazo”. Al respecto, recordó “los planes estratégicos, que elaboramos escuchando a la gente porque gobernamos con diálogo, con consenso, buscando el equilibrio. Tenemos que seguir por ese camino para recuperar la provincia, el camino del acuerdo, de la convocatoria, de la escucha y, fundamentalmente, de no aflojar con nuestras convicciones e ideales”.

"Hay que seguir por el camino -finalizó- de la construcción de consensos con un frente con valores progresistas en dónde podamos acordar propuestas para sacar a Santa Fe adelante y recuperar la provincia".

A su turno, Mónica Fein, diputada nacional y presidenta del Partido Socialista de Argentina, rescató “la fuerza, la alegría y las convicciones de las y los jóvenes socialistas que construyen este partido todos los días” y advirtió que

“ante un gobierno nacional perdido en su interna, sin proyecto y sin plan, la Patria tiene futuro porque el socialismo es parte de la construcción de una sociedad más justa, con más igualdad y libertad, como lo demostraron Hermes Binner, Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz”, reivindicó. "El futuro no se va a construir con proyectos de líderes mesiánicos, el futuro de este país será una construcción colectiva que va a nacer de las propias manos del pueblo argentino y de su convicción de hacer una patria diferente", asintió.

Por último, Enrique Estévez, diputado nacional y secretario general de la fuerza a nivel provincial, subrayó: “Son tiempos difíciles y juntos es como podemos enfrentar los discursos autoritarios, violentos e individualistas". "No vamos a renunciar a nuestras ideas y valores -continuó-, vamos a seguir militando para construir una sociedad más justa e igualitaria y lo vamos a hacer con un objetivo, que es el de llevar adelante una política más humana, de más escucha y de mayor capacidad de transformación". "Ese es el objetivo que tenemos que perseguir, que empujar, esa es nuestra misión, y por eso tenemos que trabajar unidos, duramente, para que en 2023 el socialismo pueda ofrecer sus mejores hombres y mujeres como candidatos y candidatas para competir en todas las categorías provinciales, porque el futuro es de los que luchan. Sigamos luchando juntos por una sociedad más solidaria, más igualitaria y feliz”, señaló Estevez.

Entre otras autoridades presentes estuvieron los miembros de la Junta Provincial del Partido, el bloque de diputados y diputadas Socialistas; intendentes, presidentes comunales, concejales y militantes de toda la provincia de Santa Fe, en una multitudinaria convocatoria que colmó con más de 2000 militantes el mítico salón del Patio de la Madera de Rosario.