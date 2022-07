Por ahora Perotti capeó el temporal del acuerdo

(Desde Santa Fe). - El presidente de la Cámara de Diputados Pablo Farías, según reveló el ministro Marcos Corach, le pidió disculpas al gobernador Omar Perotti por haberlo tratado el pasado jueves en el recinto de “mentiroso,” con respecto del convenio por el cobro de la deuda histórica y una detracción de la coparticipación para la AFIP.

Farías reconoce la charla privada con el gobernador Perotti “para bajar los decibeles, pero que no significa renunciar a lo que pensamos de esa detracción (1.9% de la coparticipación) indebida”, sostuvo. El miércoles el arco opositor decidirá los pasos a seguir. ¿Halcones y palomas en la oposición sobre ese tema?. La política es la guerra; y en las guerras nunca se aplica la Convención de Ginebra.

Una semana tardó Perotti en mostrarles el acuerdo con Nación a los legisladores opositores; en ese tiempo les sacó 4 reuniones de ventaja: con periodistas, Consejo Económico y Social, los propios legisladores, y municipios y comunas, (contra un “foro académico” opositor) antes de que la contra se enterara, papeles en mano, de los reales -y sospechados- términos del acuerdo que, al decir de la oposición tiene puntos “escandalosamente punibles”.

Como por ejemplo, y tal lo describió el diputado radical Fabián Bastía en el recinto, ante cualquier situación con los bonos, claramente la Provincia renuncia a cualquier acción derivada del juicio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; “ganamos el juicio y pagamos más costas de nuestro abogados; la AFIP si quiere empieza a cobrar mañana mismo; estamos a su buena voluntad; y hay un 30% de los bonos que aún no han sido emitidos” rescató Bastía, respaldado conceptualmente por Gabriel Real del PDP, Clara García del PS, la Coalición Cívica y el PRO, entre otros.

Este miércoles la oposición se reunirá en Rosario para evaluar los pasos técnicos y políticos a seguir, sea con el convenio de pago en bonos, pero esencialmente con el repudiado 1.9% de detracción a perpetuidad de la coparticipación, para solventar los gastos de asistencia técnica de la AFIP a la Provincia.

Desde la oposición admiten que la Corte Suprema de Justicia de la Nación es probable que homologue el convenio de pago en bonos en pesos con actualización CER más tasa (que insiste es perjudicial para los intereses de la Provincia) pero analizarán hacer un planteo jurídico ante el Alto Tribunal para que no preste conformidad a la detracción del 1.9% que, de acuerdo con su interpretación (la de los opositores) Perotti ya habría suscripto sin necesidad de paso por el parlamento. De todas formas, admiten que como el Gobernador se comprometió a hacerlo, lo remitirá a la Legislatura, y que después de los dichos de Farías, AFIP no se animaría a realizar dicho descuento.

Le queda a la oposición la peregrina esperanza de que la CSJN evalúe que en ambos casos (los dos convenios) el Gobernador se haya extralimitado en sus funciones constitucionales, y pida que ambos arreglos sean tratados por el parlamento.

Naturalmente -tal como reflejáramos en estas páginas- desde el gobierno insisten en que es el mejor acuerdo de cobro que se haya podido hacer dada las circunstancias, y que para nada perjudica los intereses de la Provincia, como tampoco de municipios y comunas, que recibirán en los mismos términos lo que les corresponde en títulos públicos (13.43% por ley de coparticipación).



PASO PICHETTO

POR SANTA FE

Organizado por el espacio que conduce la diputada Betina Florito junto al dirigente Cristian Hoffmann de Encuentro Republicano Federal Santa Fe, pasó por esta capital Miguel Angel Pichetto para presentar su libro “Capitalismo o Pobrismo”, y de paso mantener una expresiva reunión con los líderes de Juntos por el Cambio.

Pichetto tampoco desdeñó la conformación de un gran frente opositor (al peronismo) en territorio santafesino aunque, respetuoso de las formas, lo dejó librado a las conversaciones y negociaciones entre las partes a intervenir.



ANGELINI NO CREE

EN UN NUEVO FRENTE

El diputado nacional y líder del PRO santafesino, Federico Angelini descartó en Venado Tuerto la posibilidad de armar un nuevo frente a nivel provincial, y llamó a los partidos de la oposición a consolidar, fortalecer y sumarse a Juntos por el Cambio. “Nosotros tenemos que estar en Juntos por el Cambio, que es la coalición que ganó la última elección en la provincia. No encuentro un solo motivo para armar un nuevo frente" desafió, para agregar que “si vos confluís en un espacio político en donde las diferencias sean muy marcadas, te va a pasar lo que está pasando actualmente en lo nacional: un desastre de gestión que le está haciendo daño a 45 millones de argentinos”. ¿Láser apuntado hacia el socialismo?.

En cambio Felipe Michlig, estadísticas en mano, piensa que por el contrario “todos los espacios políticos que no queremos que el peronismo siga gobernando, debemos confluir en un acuerdo programático de gobierno, para que no nos acusen de ser un “amontonamiento” por el poder en sí mismo.

Michlig en sus apuntes para justificar los esfuerzos para construir un gran frente santafesino contabiliza que en las elecciones a gobernador del 2019, “si todos los sectores de la oposición hubiésemos ido juntos, el resultado habría sido 40% para el peronismo y 55% para la oposición” (en esa elección José Corral obtuvo casi el 19% de los votos por Cambiemos); y agrega que “en las legislativas nacionales del año pasado, el peronismo obtuvo el 32% y la sumatoria de Juntos por el Cambio y el Frente Amplio Progresista el 52%”.

Mientras tanto, a nivel nacional comienzan a doblar las campanas de preocupación ciudadana por el devenir económico y sus consecuencias institucionales (¿o al revés?). Hasta ahora, el comportamiento social es de angustiante serenidad. No se sabe hasta cuándo resistirá la paciencia de los mansos.