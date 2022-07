Atlético: es hora de ganar…

El agua le está llegando al cuello. Sabe que la victoria de Tristán Suárez, 2-0 ante Estudiantes de Buenos Aires, complicó aún más el panorama. Ahora, de 37 equipos, Atlético de Rafaela está en el puesto 35. A sólo dos puntos del puesto de descenso que ocupa Villa Dálmine, que por buena fortuna para los rafaelinos, perdió. El conjunto albiceleste necesita con urgencias una victoria y empezar a hablar en la cancha. La Crema arrastra doce partidos sin triunfos (siete empates y cinco derrotas), y en lo que va de la temporada 2022 de la Primera Nacional no pudo ganar en terreno ajeno.

Este lunes (17.35 hs y por la pantalla de TyC Sports) estará visitando a Defensores de Belgrano, por la fecha 23.

Para este juego, el entrenador Ezequiel Medrán pierde a Facundo Soloa. El ‘Colo’ llegó al límite de amarillas y en su lugar ingresará Emiliano Romero. La buena es que reaparecerá Julio Salvá, quien ya cumplió con la suspensión y vuelve a la titularidad.

El buen desempeño mostrado ante San Martín de Tucumán, la fecha pasada, con un rendimiento colectivo superador a lo que se venía viendo, hicieron que el DT no toque al resto del equipo.

En la previa, la gran incógnita es saber si Atlético podrá repetir lo bueno que hizo ante el Ciruja, con un gran desgaste físico, un equipo intenso y eficaz, o si será el desconcierto que fue en su última salida cuando visitó a Tristán Suárez en Ezeiza.



El historial. Atlético y Defensores de Belgrano se enfrentaron en 13 oportunidades. La Crema ganó 6, empataron 2 y el Dragón se impuso en las otras 5. Una de las victorias albicelestes fue por Copa Argentina, el resto todas en la B Nacional.

En el Bajo Núñez se vieron las caras en siete ocasiones de las cuales Atlético ganó 2, empataron 1.



LA FECHA 23. Viernes 08/07: Chicago 0- Belgrano 1, Ferro 0- Gimnasia (M) 0. Sábado 09/07: Brown (A) 2- Brown (PM) 0, Tristán Suárez 2- Estudiantes BA 0, Almagro 1- Villa Dálmine 0, Dep. Maipú 2- Riestra 2, Agropecuario 1- Atlanta 0, Ind. Rivadavia 1- All Boys 1, Quilmes 0- Güemes (SdE) 2, Dep. Morón 1- Temperley 1. Domingo 10/07: Instituto 2- San Martín (SJ) 1, Sacachispas 0- Chaco For Ever 1, Dep. Madryn 3- Flandria 2, Mitre (SdE) 2- San Telmo 1, Estudiantes RC 3- Gimnasia (J) 1. Lunes 11/07: 17.35 Def. de Belgrano - Atl. Rafaela, 19.40 Alvarado - Alte. Marrón, 21.40 San Martín (T) - Santamarina



Las posibles formaciones y datos del encuentro:



DEFENSORES DE BELGRANO: Mariano Monllor; Nicolás Álvarez, Maximiliano Centurión, Gonzalo Mottes o Emir Faccioli y Rodrigo Mazur; Mauro Luque, Martín Ríos, Agustín Benítez y Cristian Sánchez; Ezequiel Aguirre y Nicolás Benegas. Suplentes: Fernando Otarola, E. Faccioli o Mottes, Francisco Solé, Ramiro Rúmbolo, Juan Ignacio Baiardino, Nahuel Piethe. DT: Pablo Frontini.



ATLÉTICO DE RAFAELA: Julio Salvá; Juan Galetto, Mauro Osores, Jonatan Fleita y Jonás Aguirre; Guillermo Funes, Emiliano Romero, Alex Luna y Marco Borgnino; Gonzalo Lecina y Claudio Bieler. Suplentes: Nahuel Pezzini, Fabricio Fontanini, Mateo Castellano, Federico Torres, Gonzalo Alassia, Franco Faría, Nicolás Laméndola, Mauro Albertengo y Agustín Alfano. DT: Ezequiel Medrán.



Estadio: Juan Pasquale.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

Asistentes: Marcelo Errante y Ramón Ortíz.

Cuarto árbitro: Américo Monsalvo.

Hora: 17.35

TV: TyC Sports.