Comienza la programación nacional en el Festival de Teatro

La 17ma edición del Festival de Teatro de Rafaela inició su programación el sábado 9 de julio a las 15:00 con los estrenos de “La Nave” y el Laboratorio de Creación Escénica Teatro Jóvenes “Quería llorar”.

El domingo, la grilla continuó con más funciones de La Nave, y el estreno del Laboratorio de Creación Escénica Teatro I “La política del tiempo”, mientras que a partir del lunes 11 elencos y medios de prensa de todo el país llegan a la ciudad para continuar con días de puro teatro.

En ese sentido, se invita a toda la población al Desfile del FTR22 “Baila!”, que se llevará a cabo con entrada libre y gratuita hoy a las 18:00, desde el Museo Histórico Municipal hasta el Cine Teatro Municipal Manuel Belgrano. Seguidamente, allí se estrenará el espectáculo "Banda de tías", el cual comenzará a las 19:00.

El desfile es uno de los sucesos más esperados en el marco del Festival y, en esta ocasión, está a cargo de Jorgelina Sabena y Ariel Falchini. Además cuenta con la participación de Laura Cainelli y la Batucada Mahavirá. Juntos demostrarán su talento a través de la mecánica, las artes plásticas, la acrobacia y la percusión en vivo. Cabe aclarar que en caso de lluvia, será reprogramado.

Por otro lado, Banda de tías es una banda teatral para toda la familia, con un despliegue al estilo de las bandas de rock de los 80s. Niní, Teté y Ñandú son tres tías desfachatadas y cancheras que escapan de la (in)justicia por cometer pequeños delitos cotidianos condenados socialmente, como apretar una palta en la verdulería, ir a la oficina en pantuflas y a la playa sin depilarse.

Luego de esta gran apertura se podrán ver dos obras más en el Teatro Laserre a las 21:00 y en el Centro Cultural La Máscara a las 23:00. Estas son, respectivamente, “Todos mueren al final” y “La política del tiempo” (ambas con entradas agotadas). Esta última cuenta con su segunda y última jornada.

“Todos mueren al final” es una comedia para toda la familia (a partir de los 10 años). Además, esta obra teatral fue producida en el marco de los Laboratorios de Creación del FTR22, impulsados por la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rafaela. Al respecto, Gustavo Mondino, director artístico del festival, comentó en diálogo con este medio: "Estoy muy contento de que en esta edición tengamos a casi 100 artistas rafaelinos participando, siendo parte del festival, poniéndole el cuerpo; es lo que más me enorgullece. Esos artistas vienen de la mano de los Laboratorios de Creación Escénica que se van a estrenar en el Festival, de una propuesta de realidad virtual, del desfile de apertura que va a estar hermoso, también Murga La Mistonga... pienso que tiene que ver con una mirada del festival sobre la participación local, que decide dialogar de otro modo con la creación e incentivar a los creadores locales".



Acerca de "Todos mueren al final"

En medio de una contienda casi deportiva, les actores deberán entrar y salir de la ficción con una fluidez casi atlética y profundo oficio, ya que están convocados a un espacio teatral que mutará en cancha de juego. Un juego cuyas reglas estarán claras, pero demandarán gimnasia: Es indispensable el juego en la escena. El espacio nunca estará vacío. Se podrá salir y entrar mientas se cumpla la regla antes mencionada. Vale superponer y repetir escenas. Vale pasar de un estado a otro espontáneamente y con rapidez. Vale asumir el personaje, irrumpir el actor y volver al personaje. Si se establece la cuarta pared, se la traiciona, se la vuelve a levantar…y se la vuelve a traicionar. Las cosas que me gustan empiezan con A de abrazar, o con G de gato o con R de risa. Las cosas que me gustan es un juego donde la expectativa está en ir detrás de la pelota. Un juego con palabras, letras, deletreos, canciones, definiciones y voces que relatan. Las cosas que me gustan a veces son profundas y otras veces superficiales. Las cosas que me gustan son muchas, y las que no me gustan también, pero ésas, te las cuento en otro Festival, porque en este, “Todos Mueren al Final”.



FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

Dirección General y Puesta en Escena: Rodrigo Cuesta.

Asistente de Dirección: Marcela Bailetti.

Intérpretes: Daiana Albanesi, Ester Baldo, Esequiel Caluva, María Eugenia Costa, Marcos Fontana, Leandro Frana, Candela Sara Hernández, Antonela Imhoff, Danilo Monge, Francisco Moreno, Fernando Sacone, Florencia Soccetti, Marina Toledo, Valentina Ulrich y Manuel Zimmermann.



Actividades especiales

La programación del Festival de Teatro Rafaela 2022 contempla la realización de más de 60 funciones en la ciudad, además de diversas actividades especiales para las que aún hay cupos disponibles. Así, hoy comienza el seminario destinado a personas jóvenes y adultas con interés en la difusión cultural “El arte del agite” (a cargo de Florencia D’Antonio y Victoria Casaurang). El martes 12 y miércoles 13, destinado a actrices, actores y bailarines/as, se llevará a cabo el seminario “Partituras” (dictado por Lorena Vega). Finalmente, el jueves 14, también destinado a actores, actrices y estudiantes de teatro, se realizará el seminario “Gimnasio actoral” (a cargo del director Ale Gigena). La participación es gratuita, y las inscripciones se realizan vía mail al correo: [email protected]

Se recuerda que el Festival de Teatro de Rafaela es organizado por la Municipalidad de Rafaela con la co-gestión del Instituto Nacional del Teatro y del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, y en esta edición recibe a elencos de Ciudad de Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Neuquén, La Plata y El Bolsón, las cuales se suman a las ocho producciones locales que contemplan la grilla.



Entradas disponibles

Quedan entradas disponibles, tanto vía web como en boletería presencial para los siguientes espectáculos: Un poco más, Yatencontraré y Perdiendo el tiempo. Únicamente en boletería presencial (disponible hasta el próximo domingo, de 14 a 17 hs) quedan entradas para: Todos mueren al final (función de las 23:00), Estamos grabando (función de las 21:00), Imprenteros, Yo también quiero ser un hombre blanco heterosexual (función de las 23:00), Late el corazón de un perro, Misterio (una obra de una obra), De sobremesa y The big mountain.

Cabe recordar que los tickets para entradas adquiridas o reservadas de manera virtual deberán canjearse por entradas en papel para ingresar a las obras. Dicho canje se podrá realizar de de 08:00 a 20:00 en una terminal de autoservicio que se encontrará ubicada en el hall de Pasaje Carcabuey del Complejo Cultural del Viejo Mercado.

Para ello se deberá asistir con el QR perteneciente a cada entrada (impreso o en la pantalla del celular) el cual se deberá escanear para que el sistema imprima la entrada en papel.