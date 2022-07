Los Palmeras, en Buenos Aires

Por Hernani Natale. - Nada menos que 50 años de recorrido de una larga y compleja ruta hicieron falta para que Los Palmeras, finalmente, pudieran celebrar, en pleno corazón porteño, su conquista definitiva de la corona de gran embajador regional de la cumbia tradicional santafesina, fiel exponente de la vertiente más ortodoxa del género.

Pero esa representación no solo se expande a grandes ciudades e incluso a otros países, sino que también tiene su correlato a nivel etario y social -esto último, impensable antes de los `90-, y eso fue lo que se vivenció la noche del jueves durante la presentación en el Movistar Arena, de Villa Crespo, de su espectáculo "La Ruta del Oro", la gran gira con la que el grupo festeja su medio siglo de vida.

Los Palmeras llenó este reducto -que ya se instalo como uno de los grandes escenarios porteños- de un público eminentemente familiar y lo puso a bailar y cantar al ritmo de grandes clásicos de la cumbia.

Además, como otro aspecto más entre los que logró extender su dominio, se dio el gusto de contar con algunos invitados provenientes de otras vertientes musicales, como el caso de Neo Pistea, e integrantes de Los Caligaris, La Delio Valdez y Los Peñaloza.

Fueron dos horas apoteóticas para el grupo, que pareció conjurar así algunas semanas de malas noticias, como una millonaria demanda por supuesto plagio del tema "Asesina" -de hecho, no formó parte del repertorio- y expresiones públicas desafortunadas de su líder fundador, el acordeonista Marcos Camino.

Nada de eso pareció importarle al público. Es que el carácter irresistible del repertorio presentado la noche del jueves bastó para que el show alcanzara ribetes memorables para los amantes del género.

Pero también hubo allí un gran mérito de la banda, que logró atravesar géneros, por ejemplo con la inclusión en versión cumbia de clásicos del rock como "La bestia pop", de Los Redondos, y "Como Alí", de Los Piojos; y distintas épocas musicales, por caso con su versión del clásico de Los Wawancó "Cumbia sobre el mar" o el éxito noventoso "Muchacha triste" de Los Fantasmas del Caribe, por citar apenas algunos ejemplos.

La primera gran muestra del valor simbólico que tiene para el grupo esta presentación en suelo porteño estuvo dada cuando, a las 21.30 en punto, luego del show de apertura de Los Peñaloza, el animador La Tota Santillán, la principal cara mediática de la movida tropical, hizo la presentación oficial de la banda, no sin antes agitar al público para dejar todo listo para la gran explosión.

Le siguieron dos horas sin interrupciones y con apenas algunos breves pasajes más reposados, en los que el grupo hilvanó un repertorio que sobrevoló épocas y escenas musicales. El recurso de enganchar varios temas se repitió a lo largo del show, lo que exacerbó aún más el baile colectivo.

A nivel interpretativo, al grupo mostró en el frente a Camino, encargado de marcar la melodía de las canciones con su acordeón; y a la voz de Rubén "Cacho" Deicas; en tanto que un modesto teclado, a veces alguna tímida guitarra, sumaron en el aspecto melódico; para que el peso fuerte sonoro recayera sobre las percusiones y los vientos.

Neo Pistea marcó la presencia de los llamados nuevos ritmos urbanos en "Macumba", pero lamentablemente no se lo escuchó con claridad; en tanto que Martín Pampiglione y Juan Carlos Taleb, de Los Caligaris, pusieron su energía al servicio de "Embrujo".

A través de diversas pistas desfilaron Los Auténticos Decadentes en "Jurabas Tú"; Abel Pintos en "Camina (suave y elegante)"; y Soledad en "La suavecita".

Quienes sí destacaron fueron Inés Kalbermatten de Los Peñaloza y Ximena Gallina de La Delio Valdez en "Amor"; y Pedro Rodríguez, también de La Delio Valdez, en "La Zenaida".

La futbolera "Yo soy sabalero" comenzó a marcar el final de una velada a la que solo le quedaría tiempo para algún enganchado más, la despedida a cargo de La Tota Santillán y, nuevamente, "Jurabas Tú" como bis.

Los Palmeras volverá a presentarse este sábado en el Movistar Arena. Cincuenta años de historia amerita que la fiesta se prolongue. TÉLAM