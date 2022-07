Atlético entrena y viaja

El plantel de Atlético de Rafaela entrenó este sábado en el predio "Tito Bartomioli" en lo que fue la penúltima práctica de cara al encuentro que tendrá, mañana desde las 17.35, frente a Defensores de Belgrano en Buenos Aires.

El entrenador Ezequiel Medrán ratificó en los trabajos tácticos el probable once que se vino barajando desde mediados de semana, manteniendo el dibujo táctico empleado ante San Martín de Tucumán (4-3-1-2) y en cuanto a nombres, con dos cambios, el regreso de Julio Salvá tras cumplir la suspensión por Nahuel Pezzini, y el de Emiliano Romero por el suspendido Facundo Soloa.

De esta manera, el equipo será con: Julio Salvá; Juan Galetto, Mauro Osores, Jonatan Fleita y Jonás Aguirre; Guillermo Funes; Emiliano Romero, Alex Luna y Marco Borgnino; Gonzalo Lencina y Claudio Bieler.

El plantel profesional albiceleste volverá a trabajar en la mañana de hoy, pero en el Monumental de barrio Alberdi. Posteriormente el DT determinará los convocados para viajar luego del almuerzo a Capital Federal.



AHORA ESTA 35

Con la victoria de Tristán Suárez como local por 2 a 0 sobre Estudiantes de Buenos Aires, el equipo de Ezeiza superó la línea de Atlético en la tabla de posiciones. El dato favorable de la fecha para el equipo rafaelino fue la caída de Villa Dálmine ante Almagro, en José Ingenieros, por 1 a 0. Eso le permitirá jugar el lunes sabiendo que no está en zona de descenso, pero igualmente está claro que necesita los tres puntos para volver a ganar aire en esa zona tan delicada.

Estos fueron los resultados generales del sábado: Brown de Adrogué 2 (Matías Sánchez y Mateo Acosta) - Guillermo Brown 0; Almagro 1 (Juan Da Rosa) - Villa Dálmine 0; Tristán Suárez 2 (Maximiliano Brambillo e Iago Iriarte) - Estudiantes de Buenos Aires 0; Dep. Maipú 2 (Fernando Cosciuc y Damián De Hoyos -p-) - Riestra 2 (Rodrigo Insúa y Lázaro Romero); Agropecuario 1 (Dening) - Atlanta 0; Independiente Rivadavia 1 (Scolari) - All Boys 1 (Barrientos); Quilmes 0 - Güemes 2 (Retamar y López); Morón 1 (Ramos) - Temperley 1 (Ayunta).

Este domingo jugarán: a las 15 Instituto vs. San Martín (SJ); Sacachispas vs. Chaco For Ever; Dep. Madryn vs. Flandria; a las 16 Mitre vs. San Telmo y Estudiantes (RC) vs. Gimnasia (J).