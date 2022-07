“Su salida debió darse de otro modo”

Luego del cimbronazo que generó en el Gobierno la renuncia de Martín Guzmán como titular del Ministerio de Economía, el presidente Alberto Fernández afirmó ayer que el ex funcionario nacional "sabe" lo que piensa acerca de "cómo lo hizo".

"Se fue y él sabe lo que yo pienso de cómo lo hizo. Hay cuestiones de responsabilidad institucional que recomendaban que hubiera ocurrido de otro modo", subrayó Fernández en declaraciones televisivas.

Luego de encabezar en la provincia de Tucumán el acto oficial por el 206° aniversario de la Declaración de la Independencia, el jefe de Estado precisó: "Ahora la ministra se llama Silvina Batakis, tenemos que hablar de ella".

De esta manera, el Presidente habló por primera vez de la renuncia del ex ministro de Economía, la cual se hizo pública el sábado pasado a través de las redes sociales mientras que la vicepresidenta Cristina Kirchner encabezaba un acto en el partido bonaerense de Ensenada.

Las palabras de Fernández llegaron a menos de 24 horas de que la exmandataria habló de la salida de Guzmán durante un acto en El Calafate, donde calificó el portazo del extitular del Palacio de Hacienda como un "acto de desestabilización institucional".

"Fue un acto de desestabilización institucional en cierta manera. Con el mundo como está, el país como está, el dólar como está, hacerlo enterar al Presidente de una renuncia por Twitter, nada más y nada menos que el ministro de Economía, no me parece bien", apuntó Cristina Kirchner.

En ese marco, el Presidente afirmó que con la vicepresidenta puede "tener diferencias, pero no en lo sustancial", ya que ambos representan los "mismos intereses". "Hay un momento en que todos nos damos cuenta de hay un denominador común que nos une. Puedo tener diferencias con Cristina pero en lo sustancial no las tengo. Sé que ella representa los mismos intereses que yo", resaltó Fernández.

Respecto de cómo discutirá el Frente de Todos sus internas de ahora en más, respondió: "No sé cómo va a ser porque no hablamos de eso. Sí sé que es un momento en el que todos nos damos cuenta que tenemos un común denominador que nos une". (NA)