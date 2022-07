Para enfrentar una semana clave, Batakis pidió a su gabinete "acelerar" la gestión

La ministra de Economía, Silvina Batakis, se prepara para afrontar una semana decisiva en la puja con los mercados por la cotización del dólar y los bonos de la deuda, así como también con las empresas por las remarcaciones y el desabastecimiento en algunos rubros.

Por eso, la titular del Palacio de Hacienda reunió durante la mañana de este sábado a su Gabinete: les pidió "acelerar" la gestión, luego de una semana dedicada a armar su equipo de colaboradores y tomar contacto con el FMI para transmitir que se cumplirá el acuerdo en marcha.

Los principales desafíos son en materia inflacionaria, ya que Batakis deberá aplacar las remarcaciones implementadas desde que Martín Guzmán renunció en forma sorpresiva al Ministerio de Economía hace una semana.

Para eso se reunió con formadores de precios de alimentos y bebidas, a quienes les reclamó retrotraer a fines de junio los valores de mercaderías claves como lácteos.

También se renovaron los precios con descuento para los cortes de carne más populares, que se venden de lunes a viernes. Además, Batakis deberá afrontar exigentes vencimientos de deuda durante julio, tanto en dólares como en pesos.

Este mes habrá vencimientos por más de $400.000 millones, en lo que será el primer test financiero tras la salida de Guzmán.

Además, en distintos días de julio debe pagar más de US$2.700 millones al FMI, otros organismos y bonistas privados que entraron al canje de títulos en 2020. Será en un escenario en el que los bonos de la deuda soberana vienen cayendo fuerte, lo que dispara el riesgo país.

Batakis deberá ganarse la confianza de los mercados, que ponen en duda la capacidad del Tesoro para hacer frente a los futuros vencimientos de deuda. Tras pagarle US$ 1.300 millones al FMI el viernes, aún queda otro vencimiento por US$ 690 millones hacia fin de mes.

A eso se suman los intereses por otros US$ 700 millones que se deberán abonar este lunes a los tenedores de deuda en moneda extranjera, de los bonos canjeados por Guzmán en 2020. Por eso la ministra de Economía pidió a sus colaboradores "poner todo su esfuerzo para acelerar la gestión" en las áreas de su cartera.

Para peor el campo empezó a liquidar menos divisas, sea por parálisis por falta de gasoil, o porque cayó el valor de la soja o porque calcula que una devaluación será inevitable. Algo que Batakis y Miguel Pesce niegan sistemáticamente.

En el encuentro, que se realizó en el salón Scalabrini Ortiz del Palacio de Hacienda, participaron los secretarios de Política Económica, Karina Angeletti; Hacienda, Martín Di Bella; Comercio Interior, Martín Pollera; y Finanzas, Eduardo Setti. También estuvieron el secretario de Energía, Darío Martínez; el director Ejecutivo por el Cono Sur ante el FMI, Sergio Chodos; el jefe de gabinete de asesores del Ministerio, Juan Manuel Pignocco; el secretario de Asuntos Económicos y Financieros Internacionales, Ramiro Ordoqui; y su par de la secretaría Legal y Administrativa, José Ballesteros. (NA)