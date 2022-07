Acto, desfile y festejos en el 206º aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina

El gobernador Omar Perotti y el intendente Luis Castellano encabezaron este sábado el acto por el 206º aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina. Frente a una nutrida concurrencia de personas que asistieron a la plaza 25 de Mayo de nuestra ciudad, el Intendente expresó: “Estamos reunidos hoy, para recordar a la Patria en un nuevo aniversario de su independencia. Pero de nada valdría este recuerdo si de él no nos proponemos generar conclusiones orientadoras que nos permitan sortear con valentía cada momento difícil que nos toque pasar como sociedad y si no reflexionamos sobre la importancia de nuestra unión, sobre la necesidad de aunar esfuerzos y seguir trabajando por un futuro que nos contenga a todos”. “Conmemorar esta fecha, para mí debe ser también la oportunidad de celebrar la vida de aquellos hombres y mujeres que pusieron su existencia al servicio de un ideal: construir un país, una nación independiente, libre, soberana e igualitaria. La Historia, con mayúsculas, no es más ni menos que la sumatoria de grandes y pequeños actos, la conjunción de profundos sueños e inmensa valentía, el amor por la Patria al punto de dar la vida por ella, la comprensión de las necesidades de un pueblo y la convicción de trabajar para resolverlas”, valoró. “Conocer la historia no significa vivir en el pasado, significa conocer los cimientos sobre los que edificamos nuestro presente y soñamos nuestro futuro. Vivimos tiempos difíciles, lo sabemos, pero también sabemos que en los momentos más complejos, la esperanza se convierte en motor de nuestras decisiones y acciones, que la unión de nuestra gente es el refugio en el cual se encuentran las fuerzas, que cuando priorizamos los valores comunitarios, es allí donde empezamos a construir las salidas colectivas”; añadió.

“Somos parte de un proyecto que se propuso transformar la ciudad, y trabajamos incansablemente por ello. Y seguiremos haciéndolo, junto a cada vecino y cada vecina, junto al gobernador Omar Perotti, junto a las instituciones, las empresas, junto a los trabajadores, los jóvenes, los niños, junto a las familias. Construimos cada día la ciudad que queremos y que merecemos. Y lo hacemos con profundas convicciones, con inmensa responsabilidad y con el amor que nos empuja hacia adelante”, continuó el Intendente en otro tramo de su discurso.

Finalmente, concluyó sus palabras expresando: “Como Intendente de esta ciudad maravillosa, desde el orgullo que siento por nuestra Rafaela y por lo que logramos cada día, saludo a cada rafaelino, a cada rafaelina, y los convoco a seguir trabajando por una ciudad, una provincia y un país que día a día se acerque más al sueño por el que lucharon nuestros patriotas de 1816. Quiero insistir en esto: celebrar los 206 años de Independencia no es solo mirar al pasado, es por sobre todo traer al presente la mayor enseñanza que aquellos patriotas nos dejaron. Porque ellos soñaron con un futuro distinto, con una nación soberana, con un pueblo independiente y feliz. Pero no se quedaron a la espera de que eso suceda. Se comprometieron, lucharon y, con el coraje que hoy les reconocemos, lo hicieron. Porque además de una Patria independiente, nos dejaron una certeza, que bien aprendieron los pioneros de esta ciudad: con el sueño de una vida mejor latiendo fuerte en el corazón, el futuro no se espera. El futuro se hace. ¡Feliz Día de Nuestra Independencia!”.



"CADA UNO PONIENDO SU PARTE"

Por su parte, el Gobernador comenzó sus palabras diciendo: “Hoy vamos a hablar de Independencia no solo porque se cumplen 206 años de nuestra declaración como Nación soberana, sino para recordar que la Independencia no es algo que se conquista y permanece para siempre, sino que necesitamos construirla con actos todos los días”. El mandatario santafesino hizo una reseña histórica de los acontecimientos ocurridos en aquel entonces, para continuar luego manifestando que “no es un hecho la Independencia que se conquista y perdura para siempre sin hacer nada: hay que construir independencia cada uno poniendo su parte, realizando actos, obras que nos permitan superar atrasos, liberarnos de obstáculos, crecer, ir cerrando la brecha de la desigualdad generando oportunidades para todos”. Al respecto, agregó: “Generamos más Independencia cuando sumamos más agua potable, más gas, más rutas, más caminos, más energía, más equipamiento en salud, seguridad, educación y hacemos así una Santa Fe con más oportunidades. Esa es la motivación que nos empuja a trabajar más y más todos los días, a ser mejores y a seguir luchando por un país y una provincia mejor”. “Estos son nuestros pasos -siguió el Gobernador. Este es el camino que elegimos para fortalecer y honrar nuestra Independencia. Les pido que sigamos trabajando juntos para cerrar brechas, para atacar el atraso y para construir futuro juntos, en unidad. ¡Viva la Patria!”, concluyó Omar Perotti.



TEDEUM

El programa de actividades comenzó a las 10:00 de la mañana, en la Iglesia Catedral San Rafael, donde se llevó a cabo el tradicional Tedeum. En la oportunidad, el vicario de la Diócesis, presbítero Neri Zbrum, destacó que “los próceres que estaban aquella mañana en Tucumán eran soñadores que quisieron hacer una Patria hermosa y grande como la que tenemos hoy”.



DESFILE

Finalizado el acto oficial, se procedió al tradicional desfile cívico-militar, del cual formaron parte las distintas fuerzas de seguridad de la Nación, Provincia y Municipio, con sus respectivas divisiones, instituciones de la sociedad civil, abanderados de establecimientos educativos, autos antiguos, entre otros. Como cierre, la Brigada Blanca de la Policía Federal Argentina realizó un espectáculo de acrobacias en motocicleta, el cual cautivó a los asistentes que se asombraron con sus destrezas sobre los motovehículos.



FESTEJOS

Posteriormente, ya en horas de la tarde, en la Plaza Fossano de barrio 9 de Julio, los vecinos pudieron disfrutar de grupos musicales como Los Serenateros de Salta, Maxi Puma Galván, Carlos Pasano Grupo y Sentimiento Campero. Además, hubo parejas de danza tradicional. Entre ellas, estuvieron Rodrigo Noriega y Miguelina Catalán, Darío Kluczkiewicz y Mariela Frey. También tuvo su lugar el malambo y danza estilizada de Almas Gemelas y el ballet del taller de Danzas Amalgama. Como el tiempo acompañó y fue agradable, con una temperatura de 28º de máxima, una gran cantidad de rafaelinos pudieron presenciar y disfrutar de los distintos eventos y espectáculos.