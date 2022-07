Viotti: “Espero que seamos convocados para discutir el destino de los fondos”

El joven dirigente radical, y máximo referente de la oposición política de la ciudad, dialogó con La Opinión sobre lo que dejaron los primeros seis meses de actividad legislativa, la oscilante relación con el Departamento Ejecutivo, la responsabilidad de la oposición sobre el control de los actos de Gobierno, las falencias y el desgaste que observa en la gestión Castellano y las charlas que mantiene con distintos actores y espacios políticos de la ciudad.

Leonardo Viotti ya está lanzado como precandidato a Intendente, pero no descuida su actividad como Concejal, por ello, en medio del receso que atraviesa el Cuerpo, la primera consulta fue sobre el balance legislativo de la primera mitad del año.

“Creo que fue un buen período como lo son todos los años no electorales que permiten profundizar la labor en el Concejo y, a pesar, de las diferencias que existen entre los bloques, nos entendemos y se trabaja bastante bien. Es cierto que no nos ha tocado enfrentar grandes Ordenanzas, como ocurrió el año anterior con proyectos como agroquímicos o código urbano. También acompañamos al Ejecutivo en lo necesario, sin dejar de cumplir nuestra función, sobre todo en nuestro rol de opositores y controladores, y no hemos tenido entredichos mayores con el bloque oficialista por lo que, entiendo, ha sido un semestre ordenado y positivo.



NI ESCRIBANÍA, NI

CHEQUE EN BLANCO

Hay momentos en que la relación de la oposición en el Concejo con el Ejecutivo parece armoniosa y otros en los que es evidente la tensión …

Hay algunos temas en los que nos gustaría que sea más fluida la comunicación para que nos permita tener un ritmo de trabajo mucho mayor. Esto tiene que ver con el acceso a la información que solicitamos y que vengan a responder con celeridad a temas que son de interés de la oposición como sí lo hacen con los que les son propios. Esta es una deuda que tienen pendiente y desde que soy Concejal (año 2017) esto es una constante. Desde el Concejo siempre se ha apostado al diálogo, pero desde el Ejecutivo por momentos hay buena predisposición, pero en otros, como pasó no hace mucho, sale algún funcionario (en alusión al Jefe de Gabinete, Marcelo Lombardo) a decir que el Concejo no hace o que ponemos palos en la rueda, y eso precisamente es lo que no hacemos porque es un Concejo propositivo, que acompaña y apoya todo lo que es beneficioso para la ciudad. Nosotros no dejamos de hacer lo que nos toca, que es: controlar y marcar errores, pero a veces esto molesta y parecería que a algunos les gustaría que el Concejo sea un escribanía del Ejecutivo y que se resigne a decir que sí a todos los pedidos del Intendente.

A propósito de esto, ¿en qué quedó el proyecto del Predio de la Flor?

Ese es un ejemplo, porque al simple pedido para que nos muestren un anteproyecto o qué es lo que se va a realizar ahí, no supieron qué respondernos. Fuimos absolutamente responsables al decir desde el principio que no íbamos a autorizar la donación hasta no tener ese anteproyecto o una idea general porque el compromiso trasciende al Gobierno provincial actual, es una obra que tiene 10 años para ejecutarse, entonces lo que solicitamos es una garantía porque estamos cediendo el predio más importante que tiene disponible el Municipio y hasta ahora esto no pudo ser resuelto ni por el Ejecutivo local ni el provincial. Esto, claramente, demuestra que desde el oficialismo nos querían hacer firmar un cheque en blanco para cumplir con el pedido del Gobernador, que se contradice con la posición que tuvo hace años atrás, cuando era el Intendente y Hermes Binner (Gobernador 2007-2011) pretendía el mismo lugar para un edificio similar. Nos toca a nosotros (la oposición) defender un patrimonio municipal y no es oponernos por oponernos sino que no tenemos respuestas, tal vez porque no tienen ni el anteproyecto y me parece una total desprolijidad.



LA GENTE QUIERE

UN CAMBIO

Pasando, a las elecciones del año que viene, a nivel provincial se propone un Frente de Frentes como condición necesaria para arrebatarle la Gobernación al peronismo, algo similar plantean los referentes opositores locales, ¿cómo marcha eso?

Estamos haciendo todo lo necesario para que eso ocurra. Es el momento de construir un espacio que nos incluya a todos los opinamos parecido y pensamos que el ciclo del PJ en Rafaela está terminado y por ende tenemos la responsabilidad de organizar una opción que sea cercana a lo que el rafaelino quiere. Esto es lo esencial, en primer lugar, y quedará para más adelante cómo lo traducimos en candidaturas, que será una tarea no menor porque seguramente aparecen más de uno para una misma candidatura, pero, hoy por hoy, el esfuerzo tiene que estar puesto en el armado de este espacio. Para lograrlo, con varios dirigentes venimos hace mucho tiempo hablando, discutiendo y acercando posiciones para que esto se dé así. También somos conscientes que el peronismo, con las herramientas que tenga, tratará de que esto no suceda porque su continuidad en la Municipalidad depende de que no vayamos todos juntos. Pero como oposición, como radicales en particular, que nos ha tocado liderar la última elección, y la hemos ganado, tenemos la responsabilidad de llamar a todos y armar una alternativa más amplia y que nos una en los objetivos.

¿Hablaste con todos en el arco opositor o con algunos no?

Hablé con la mayoría, con otros todavía me falta. Lo hice con todas las líneas del socialismo, del PRO, con el PDP, con Fernando Muriel, y con actores que en su momento lo acompañaron, algo charlé con Delvis (Bodoira), pero nos falta profundizar algunas cuestiones

No hay clima electoral todavía, pero ¿qué notás en el contacto con la gente?

Nosotros observamos ganas de que surja una opción, pero, como dije antes, será responsabilidad nuestra unificarnos para que la gente nos vea consolidados y en condiciones de gobernar. Percibo, cada vez más, que la gente quiere un cambio, algo distinto. Es como que no le gusta que sean siempre los mismos tantos años, pero para que eso ocurra es indispensable que todos los actores, que no pertenecemos al oficialismo estemos trabajando en un mismo proyecto. Reitero, si lo logramos, no tengo dudas que la gente se va a inclinar por algo nuevo.

El mismo cansancio que el rafaelino tiene por lo nacional, con una imágen definidamente negativa, y por lo provincial, aunque tal vez a Perotti se lo mire un poco mejor por el hecho de ser rafaelino, se manifiesta en nuestra ciudad con la gestión municipal. Es más, creo que la idea de un cuarto mandato de Castellano es resistida por muchos, pero, repito, mucho dependerá de nosotros y cómo seamos capaces de mostrarnos ante la sociedad.



INSEGURIDAD,

VIVIENDA Y TRÁNSITO

¿Dónde hay que poner el acento para una propuesta atractiva?

Inseguridad, crisis económica, en todas sus variables que van desde no poder pagar el alquiler, familias que no cuentan con los mínimos ingresos para vivir dignamente, falta de posibilidades para acceder a una vivienda, y en esto hay que decir que en los dos años y medios que llevan los tres niveles de gobierno peronistas (nacional, provincial y municipal) hubo poco y nada de oferta viviendas públicas, muchas promesas, pero casi nada. Lo único de este último tiempo son las cuatro viviendas (dúplex en barrio Mora) en este acuerdo con la empresa Cormorán, pero en condiciones inaccesibles para la mayoría que la necesita. Tan es así que solo nueve propuestas pasaron el filtro para pujar por las cuatro casas cuando tenemos más de 7.000 que están buscando un techo propio y se siguen sumando porque cada vez es más difícil pagar un alquiler y ni hablar de llegar a la casa propia por los costos de los terrenos y de la construcción. Esta también es una gran deuda pendiente.

La otra gran falencia de la gestión municipal es el tránsito, cuyas estadísticas y las noticias a diario de lo que ocurre en las calles de la ciudad marcan que cada vez hay más accidentes y más víctimas. Un tránsito con mucho caos es una de las problemáticas en las que el gobierno local muestra incapacidad para resolver y eso también suma al enojo y la molestia de gran parte de esta sociedad.



NOS QUIERE

CONVENCER

¿Qué postura tenés respecto al acuerdo por la deuda entre Nación y Provincia?

El acuerdo de Perotti con la Nación no es beneficioso para la Provincia. Se podrían haber exigido mejores condiciones de pago para hacernos de esos dineros más rápidamente para volcarlos a cuestiones muy necesarias como son infraestructura, programas sociales, vivienda; hay mucho por hacer en esta provincia por la situación que atravesamos por culpa de la crisis económica y política nacional, pero Omar Perotti privilegió cerrar un acuerdo con el Presidente para granjearse su simpatía antes que priorizar lo que los santafesinos merecen; y también los rafaelinos porque parte de ese dinero podría llegar prontamente a nuestra ciudad, pero no lo hizo así y ahora está tratando de convencernos que fue un arreglo histórico y bueno para la Provincia, cuando fue todo lo contrario.



ESPERAMOS

A la vuelta de Santa Fe, tras recibir información sobre el acuerdo, el Intendente Castellano dijo ‘hay que empezar a discutir”, cuando se conozca el monto preciso que le corresponde a Rafaela, el destino de esos fondos, ¿esperan ser convocados?

Por supuesto, el presupuesto de los recursos recibidos por el Municipio tiene que ser aprobado, visado y consensuado con el Poder Legislativo y espero que seamos convocados. El Concejo es caja de resonancia de la mayoría de las problemáticas que tiene la ciudad y, en función de ello, tenemos muchas ideas para aportar sobre en qué se debe invertir como son las que mencionaba antes: seguridad, vivienda, infraestructura para que más empresas puedan crecer en la ciudad y dejemos de perderlas por falta de suelo se está yendo y dejan de dar trabajo y de tributar en la ciudad y demás cuestiones que son urgentes.