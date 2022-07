Racing Club recibirá a Independiente en una nueva edición del clásico de Avellaneda con la intención de justificar el favoritismo que se le adjudica de antemano, por su plantel más calificado y un mejor presente, en uno de los encuentros de hoy por la séptima fecha de la Liga Profesional de Fútbol. El clásico se jugará en el estadio Presidente Perón, de "La Academia", este domingo desde las 15.30, tendrá como árbitro a Fernando Rapallini y lo televisarán las señales ESPN Premium y Fox Sports.

Probables formaciones: Racing Club: Gastón Gómez; Facundo Mura, Leonardo Sigali, Emiliano Insúa y Eugenio Mena; Leonel Miranda, Aníbal Moreno y Emiliano Vecchio; Gabriel Hauche, Enzo Copetti y Tomás Chancalay o Johan Carbonero. DT: Fernando Gago.

Independiente: Sebastián Sosa; Alex Vigo, Sergio Barreto, Joaquín Laso o Juan Manuel Insaurralde y Lucas Rodríguez; Lucas Romero, Iván Marcone, Lucas González y Alan Soñora; Damián Batallini o Leandro Fernández y Facundo Ferreyra. DT: Eduardo Domínguez.

Los demás partidos del domingo serán: a las 13 Estudiantes vs. Central Córdoba; a las 18 Lanús vs. Huracán y Atlético Tucumán vs. Gimnasia; y 20.30 River vs. Godoy Cruz.