Los Pumas tuvieron una dura derrota

Los Pumas fueron ampliamente superados por Escocia y cayeron por 29-6 en el segundo partido correspondiente a la ventana de julio, esta vez en Salta. El rafaelino Mayco Vivas ingresó a los 10 minutos del segundo tiempo por Tetaz Chaparro. Cabe recordar que el próximo sábado se cerrará esta serie ante el conjunto europeo en Santiago del Estero.

Escocia logró abrir el marcador gracias a la buena patada de Blair Kinghorn. Sin embargo, los argentinos reaccionaron a tiempo y consiguieron igualar el resultado y, posteriormente, ponerse arriba en el marcador por los penales de Emiliano Boffelli.

Cuando Los Pumas empezaron a jugar de mejor manera llegó una desafortunada acción donde la pelota salió disparada de un ruck y, luego de varias fases, Hamish Watson logró convertir el primer try del encuentro.

En el complemento, El Cardo arrancó mucho más enchufado y a los 15 minutos lograron marcar dos tries en manos de Mark Bennett y Matt Fagerson. Acto seguido, Los Pumas quisieron ponerse a tono, sin embargo cuando llegaban cerca del ingoal no concretaron y Escocia tuvo una excelente tarde en defensa.

Promediando la segunda mitad, Sam Johnson coronó una estupenda conquista mostrando las flaquezas defensivas del equipo argentino.

Argentina: 1. Nahuel Tetaz Chaparro, 2. Julián Montoya (C), 3. Francisco Gómez Kodela; 4. Guido Petti, 5. Matías Alemanno; 6. Juan Martín González, 7. Marcos Kremer, 8. Rodrigo Bruni; 9.Gonzalo Bertranou, 10. Santiago Carreras; 11. Juan Imhoff, 12. Jerónimo De La Fuente, 13. Matías Orlando, 14. Santiago Cordero; 15. Emiliano Boffelli. Entrenador: Michael Cheika.

Cambios: ST: 6' Facundo Isa por Rodrigo Bruni, 10' Mayco Vivas por Nahuel Tetaz Chaparro, 14' Agustín Creevy por Julián Montoya y Joel Sclavi por Francisco Gómez Kodela, 28' Lucas Paulos por Matías Alemanno y Matías Moroni por Jerónimo De La Fuente, 32' Felipe Ezcurra por Gonzalo Bertranou, 36' Domingo Miotti por Santiago Carreras.

Escocia: 1. Pierre Schoeman, 2. Dave Cherry, 3. Zander Fagerson, 4. Sam Skinner, 5. Grant Gilchrist (C), 6. Rory Darge, 7. Hamish Watson, 8. Matt Fagerson, 9. Ben White, 10. Blair Kinghorn, 11. Duhan van der Merwe, 12. Sam Johnson, 13. Mark Bennett, 14. Darcy Graham, 15. Rory Hutchinson.

Cambios: PT: 39' Kyle Rowe por Rory Hutchinson. ST: 9' Ross Thompson por Kyle Rowe, 14' George Turner por Dave Cherry y Ali Price por Ben White, 28' Jamie Batthie por Pierre Schoeman, Javan Sebastian por Zander Fagerson y Scott Cummings por Grant Gilchrist, 29' Andy Christie por Hamish Watson.Entrenador: Gregor Townsend.

Puntos en el primer tiempo: 4' Penal convertido por Blair Kinghorn (E), 6' Penal convertido por Emiliano Boffelli (A), 33' Penal convertido por Emiliano Boffelli (A), 36' Try de Hamish Watson (E).

Puntos en el segundo tiempo: 1' Try de Mark Bennett convertido por Blair Kinghorn (E), 12' Try de Matt Fagerson convertido por Blair Kinghorn (E), 23' Try de Sam Johnson convertido por Blair Kinghorn (E).