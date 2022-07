Rybakina en Wimbledon

La tenista kazaja de origen ruso Yelena Rybakina se consagró campeona del abierto de Wimbledon, tercer torneo de Grand Slam del año, tras imponerse ayer en la final sobre la tunecina Ons Jabeur por 3-6, 6-2 y 6-2. Rybakina, ubicada en el puesto 23 del ranking mundial de la WTA, empleó una hora y 50 minutos para doblegar a Jabeur (2) en la cancha central del All England Club londinense.

La tenista nacida en Moscú hace 23 años conquistó su primer título de Grand Slam en una carrera en la que sufrió muchos altibajos, de hecho antes de su consagración en Wimbledon sólo había alzado dos veces un trofeo en el circuito, en Bucarest 2019 y Hobart 2020.

La increíble victoria no le permitirá a Rybakina avanzar en el ranking mundial (tampoco a Jabeur por su enorme actuación) debido a que la actual edición de Wimbledon tiene un hecho sin precedentes, debido a la decisión histórica de no otorgar puntos.