CRAR ganó y aseguró su lugar en el Final Four

El Círculo Rafaelino de Rugby derrotó este sábado en Paraná a Tilcara por 24 a 20 y aseguró su presencia en el Final Four por el título de Segunda División, además de la Reclasificación por el ascenso, que serán las etapas venideras en el torneo Regional del Litoral.

El encuentro, correspondiente a la fecha 13 y penúltima, tuvo al equipo rafaelino como protagonista en la búsqueda del triunfo que necesitaba para no llegar a la fecha decisiva aún necesitando asegurar su objetivo. Dos tries del wing Leonardo Sabellotti, otro del medio scrum Esteban Appo y el restante del apertura Pablo Villar, determinaron que la victoria sea además con bonus. El propio Villar también sumó dos conversiones.

La formación inicial dispuesta por el Head Coach Quique López Durando fue con: Matías Rocchi, Jonatan Viotti, Gastón Zbrun; Mariano Ferrero, Juan Manuel Imvinkelried; Ignacio Sapino, Gian Allasino y Manuel Mandrille; Esteban Appo, Pablo Villar; Jerónimo Ribero, Juan Nicolás Imvinkelried (capitán), José Francone, Leonardo Sabellotti; y Santiago Kerstens.

Luego ingresaron: 46m Gabriel Morales por Zbrun, 51m Franco Davicino por J.M. Imvinkelried, 54m Martín Bocco por Kerstens, 55m Nicolás Gutiérrez por Allasino, 60m Ricardo Brown por Appo, 73m Santiago Albrecht por Ribero, 74m Carlos Laorden por Rocchi, 78m Nehemias Galván por Viotti.

En Reserva y Pre-Reserva los triunfos fueron locales: 24-22 y 31-27, respectivamente.



LOS DEMÁS RESULTADOS

Universitario de Santa Fe 17 - La Salle 15; Los Caranchos 20 - Alma Juniors 19 y Jockey de Venado Tuerto 49 - Logaritmo 27.

Las posiciones quedaron así: Los Caranchos 47; Jockey (VT) 46; Logaritmo 45; CRAR 39 (todos clasificados al Final Four); Alma Juniors 26; Tilcara y Universitario 19; La Salle 16.

En la próxima fecha (última, 16 de julio) jugarán: Logaritmo vs. Tilcara; La Salle vs. CRAR; Alma Juniors vs. Jockey y Universitario vs. Los Caranchos.

Cabe mencionar que el Final Four (cuya sede se licita) se jugará los días 30 de julio, 6 y 13 de agosto.