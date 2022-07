Seis partidos completan la tercera del Clausura

Con seis partidos se completará este domingo la tercera fecha del torneo Clausura de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol. Cuatro de ellos serán en Rafaela, otro en San Vicente y el restante en Ramona, desde las 15.30 en primera (14 las reservas).

En nuestra ciudad, Ben Hur estará recibiendo a Talleres de María Juana en un partido donde el equipo de Maximiliano Barbero intentará obtener el triunfo para seguir en lo más alto de la tabla. Cabe acotar que en el Lobo anunció su retiro el defensor Luciano Kummer.

Lo mismo en cuanto a seguir arriba intentará hacer el Deportivo Ramona, que en su reducto enfrentará a Argentino de Vila en un clásico de la región.

Otros encuentros interesantes serán los que animen Ferro ante Quilmes en Los Nogales y Peñarol con Atlético en Villa Rosas; mientras que Sportivo recibirá a Florida y Bochazo vs. Florida.

En los adelantos se habían dado estos resultados: Unión 0 - Brown 2; Atlético María Juana 0 - 9 de Julio 2 y Dep. Aldao 1 - Dep. Tacural 2.



PROGRAMACION Y ARBITROS

Bochófilo Bochazo vs. Dep. Libertad (Silvio Ruiz – Rodriguez F. – Codo L.); Peñarol vs. Atlético de Rafaela (Franco Ceballos – Singer L. – Bonamino P.); Ben Hur vs. Talleres María Juana (Mauro Cardozo – Isasa A. – Garetto F.); Sp. Norte vs. Florida (Rodrigo Pérez – Cazzaniga C. – Espinoza F.); Dep. Ramona vs. Arg. Vila (Guillermo Vacarone – Mansilla M. – Yori S.); F.C. Estado vs. Quilmes (Leandro Aragno – Cejas R. – Costamagna N.).



PRIMERA B

La cuarta fecha de la Zona Norte se inició el viernes con la victoria como visitante de Sportivo Roca ante Tiro Federal de Moisés Ville por 4 a 2. Rubén Rojas, Rolando Domingorena, Denis Caglieris y Alejandro Bustamante anotaron los tantos del puntero del grupo, mientras que Pinardelli metió un doblete para Tiro Federal.

En el otro partido, Independiente de Ataliva y Argentino de Humberto empataron en el clásico 0 a 0. Por la Zona Sur, San Martín de Angélica le ganó a Defensores de Frontera por 2 a 0, con goles de Kevin Salzgeber y Nicolás Rinaudo.

Los partidos de este domingo: Dep. Bella Italia vs. San Isidro de Egusquiza (José Dominguez – Colman E. – Santos L.); Indep. San Cristóbal vs. Belgrano San Antonio (Hugo Moreira – Villarruel M. – Mendez).

En la Zona Sur (este cotejo 16.30 en primera), Dep. Susana vs. Sp. Santa Clara (Angelo Trucco – Luque N. – Barreto); La Hidráulica vs. Juv. Unida de Villa San José (Guillermo Tartaglia – Morero G. – Fernandez A.); Atlético Esmeralda vs. Zenón Pereyra (Claudio Gonzalez – Vigistain G. – Menelli C.); Dep. Josefina vs. Sp. Libertad de Estación Clucellas (Darío Suarez – Minora G. – Rodriguez F.).



FUTBOL FEMENINO

Se jugará la última fecha del Apertura con estos encuentros:

Predio del Autódromo: 9.30 hs. Reserva – Atlético de Rafaela vs. Libertad de Sunchales; 11.15 hs. Sub 13 – Atlético de Rafaela vs. Argentino de Humberto; 12.30 hs. Primera – Atlético de Rafaela vs. Libertad de Sunchales; 14.15 hs. Primera – 9 de Julio vs. Argentino de Humberto.

Estadio: Deportivo Susana. 9.30 hs. Reserva – Deportivo Susana vs. 9 de Julio; 11.15 hs. Sub 13 – Deportivo Susana vs. 9 de Julio; 12.30 hs. Primera – Argentino de Vila vs. Ferro Dho de San Cristóbal.