Unión inicia la segunda rueda frente a Sarmiento

Se inicia la segunda mitad del calendario de la primera etapa en la Zona B y Unión de Sunchales estará recibiendo este domingo, desde las 15, a Sarmiento de Resistencia. El partido a disputarse en el estadio de la Av. Belgrano será dirigido por Alvaro Carranza, de Villa María.

El Bicho Verde viene de un buen triunfo ante Sp. Belgrano de San Francisco y tratará de continuar por esa senda para escapar de la parte baja de la tabla de posiciones y ver si se puede ilusionar con luchar por la clasificación. El equipo chaqueño es uno de los animadores del torneo y vendrá por la victoria.

Los demás cotejos del domingo: a las 11 DEPRO vs. Douglas Haig (José Díaz); a las 16 Atlético Paraná vs. Racing de Córdoba (Enzo Silvestre); San Martín de Formosa vs. Defensores de Villa Ramallo (Gustavo Benitez) y Gimnasia y Tiro vs. Sp. Belgrano (Mauricio Martin). El lunes a las 21.30 completan Juventud Antoniana vs. Boca Unidos (Francisco Acosta).



ADELANTOS

Este sábado, Crucero del Norte empató 0 a 0 de local con Juventud de Gualeguaychú, mientras que Gimnasia de Concepción del Uruguay se impuso 3 a 1 a Las Parejas, con goles de Rafael Ríos, en dos ocasiones, y Musico. Daniel Salvatierra anotó para el local.