El CCVM invita a experimentar a través del juego

El corredor principal del Complejo Cultural del Viejo Mercado, volvió a convertirse en un espacio de encuentro para las familias, con una nueva propuesta de su serie “Experimenta...”, que viene renovándose desde hace seis ediciones como parte central de su agenda.

En esta oportunidad, la temática elegida fue el “juego”, con una apuesta a gran escala que invita a sumergirse en la experiencia lúdica a través de estaciones de juegos clásicos milenarios y modernos.

La misma fue producida íntegramente por el equipo del CCVM a partir de la idea y el guión curatorial de Jerónimo Rubino y fue inaugurada este viernes 8 de julio con la presencia de autoridades y público general, que se acercaron a disfrutar de los juegos, dando inicio formalmente a estas vacaciones de invierno. Además, el acto contó con la animación de la compañía teatral Los Napia y un show de magia a cargo de Mariano Malamía.

El mismo estuvo presidido por el secretario de Cultura, Claudio Stepffer, quien definió a este nuevo Experimenta como “un espacio de juego y también de aprendizaje: hay algunos que son exóticos y nos muestran cómo se juega en otras culturas”.

“Esta muestra nos retrotrae a esos juegos de antaño donde la materialidad es tan importante, en tiempos donde las nuevas tecnologías nos atraviesan”, agregó.

También se refirió al texto que da la bienvenida a la muestra, donde el curador Jerónimo Rubino, rescata el concepto del historiador Johan Huizinga: “El juego es más viejo que la cultura; pues, por mucho que estrechemos el concepto de ésta, presupone siempre una sociedad humana, y los animales no han esperado a que el hombre les enseñara a jugar.”

“Cuando uno piensa en juegos piensa en la cultura. El juego es una manifestación del ser humano como ser racional, como un ser capaz de inventar modos de vincularse o incluso de medirse con otro de manera pacífica. De pronto nos encontramos con esta definición tan hermosa donde este autor nos dice que los animales también juegan. Como si el juego fuese algo que no está solamente en la naturaleza humana, sino también en la naturaleza misma de la creación. Me pareció muy oportuna”, explicó el Secretario.

Y para finalizar citó otra frase del texto: “El juego también es libertad. Es abrir una ventana y respirar. Por eso está presente en los momentos más aciagos de la historia, en las trincheras, en el encierro, en el padecimiento de enfermedades”.

“El juego es libertad y una ventana abierta a la vida. Creo que esas dos frases resumen todo lo esta muestra es”, cerró Stepffer.



¿Qué contiene Experimenta Juegos?

Está dividida en tres grandes sectores: los juegos de tablero, los clásicos y los dinámicos.

A través de cada estación, se pueden conocer las historias de algunos de los juegos más antiguos de la civilización contadas a través de sus personajes; o los antecesores de clásicos que todavía perduran en el tiempo, como el ajedrez, las damas o el Monopoly; así como también conectar la mente con el cuerpo reviviendo esos juegos que se realizan en las plazas, las escuelas o los patios, como la rayuela, el twister, la soga, lanzamiento de avioncitos, y muchos más.

Está recomendada para infancias a partir de los cuatro años, adolescentes, jóvenes y adultos.

Se podrá visitar de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 y domingos de 16:00 a 19:00, con entrada libre y gratuita, hasta fin de año.