El Festival de teatro comenzó con gran concurrencia del público

Además de la segunda jornada de “La Nave” desde las 15 hs hasta las 19 hs, será el estreno de “La política del tiempo”, del Laboratorio de Creación Escénica Teatro I, dirigido por Braian Kobla. Con localidades agotadas, este espectáculo se presentará en el Centro Cultural la Máscara a las 20:00. La función oficial de este espectáculo será el lunes 11 de julio a las 23:00.

La política del tiempo está dirigida hacia un público adulto y es una obra transdiciplinar. Esto significa que se integran diferentes disciplinas y experiencias para obtener el resultado. La sinopsis de la obra dice lo siguiente: “Hoy las prácticas que requieren un tiempo considerable de desarrollo están en vías de desaparecer. El mundo transita un tiempo fuera de quicio signado por estímulos intensos, información excesiva e inmediatez productiva. La inmediatez no admite desarrollos, duraciones, ni permanencias. Todo tiende a ser rápido y liviano, intangible y superficial. En este periplo de velocidades y excesos, nos volvemos ciegos ante las cosas silenciosas y discretas, incluso las cotidianas, las ordinarias, las cosas mínimas, que no nos estimulan, pero que nos anclan en nuestra identidad. Quizás sea necesario comenzar a gestionar una política del tiempo acorde a nuestros encuentros, prácticas, vínculos y comunidades. La política del tiempo despliega una sucesión de pruebas, hábitos y prácticas compartidas en comunidad, en donde un grupo de personas deciden dedicarles tiempo a las cosas, a sus vínculos, a sus contradicciones y al sentido identitario dentro de un proceso colectivo”.



FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

Dirección: Braian Kobla.

Asistente de Dirección: Marisa Gutiérrez.

Intérpretes: Isabella Lorenzetti, Virginia Guntern, Nicolás Monutti, Florencia Tomatis, Mariano Perassi, Brisa Wendler, Valentina Porta, Gastón Cicilia, Martín Robledo, Celeste Ramirez, Acosta María, Matías Bravo, Víctor Cejas y Sofía Aguilar.



ENTRADAS DISPONIBLES

Quedan entradas disponibles, tanto vía web como en boletería presencial para los siguientes espectáculos: Un poco más, Yatencontraré y Perdiendo el tiempo. Y únicamenete en boletería presencial quedan entradas para: Todos mueren al final (únicamente para la función de las 23:00), Estamos grabando (únicamente para la función de las 21:00), Imprenteros, Yo también quiero ser un hombre blanco heterosexual (únicamente para la función de las 23:00), Late el corazón de un perro, Misterio (una obra de una obra), De sobremesa y The big mountain.

El Festival de Teatro Rafaela 2022 reabrió su boletería este jueves 7, la cual permanecerá abierta hasta el domingo 17 de julio inclusive, de 14:00 a 17:00, en el Complejo Cultural del Viejo Mercado, ingresando por Pasaje Carcabuey. Tanto allí como vía web, podrán adquirirse las entradas para las funciones que no han agotado sus tickets. Recordamos que las entradas para las funciones para público adulto tienen un valor de $500, mientras que para los espectáculos para toda la familia el costo es de $300. Por su parte, las entradas a los espectáculos gratuitos de sala podrán retirarse en boletería, o bien reservarse vía web y luego canjearse en la terminal de autoservicio. Como en cada edición, se venderán hasta dos entradas por obra por persona para las funciones para público adulto, y hasta cuatro entradas por obra por persona para las funciones para toda la familia.

Cabe recordar que los tickets para entradas adquiridas o reservadas de manera virtual deberán canjearse por entradas en papel para ingresar a las obras. Dicho canje se podrá realizar de de 08:00 a 20:00 en una terminal de autoservicio que se encontrará ubicada en el hall de Pasaje Carcabuey del Complejo Cultural del Viejo Mercado. Para ello se deberá asistir con el QR perteneciente a cada entrada (impreso o en la pantalla del celular) el cual se deberá escanear para que el sistema imprima la entrada en papel.