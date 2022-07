El equipo de Flaming ganó el Premio Joven Empresario

Los socios fundadores de la empresa rafaelina Flaming S.A., Matías Aimo, Lucas Aimo y Santiago Darrigo, recibieron el jueves el "Premio al Joven Empresario 2022" que entrega la Federación de Centros Comerciales (Fececo) de la Provincia de Santa Fe y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El Centro Comercial Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR) había elegido, semanas atrás, a los creadores de Flaming para representar a Rafaela a nivel provincial en la premiación del Joven Empresario Santafesino 2022. "Ya esto representaba para nosotros una grata distinción, que hayamos sido elegidos a nivel ciudad. Tenemos mucho por aprender y mejorar, estamos orgullosos de lo que juntos construimos, y esto nos motiva a seguir apostando a Flaming y a este gran equipo", dijo Matías Aimo tras recibir la distinción.

La Fececo y CAME citaron a la sede de Santa Fe Capital a todos los nominados de las distintas localidades de la provincia, de los cuales solo uno de ellos iba a ser seleccionado para representar a la provincia a nivel nacional. Los rafaelinos fueron elegidos como ganadores del “Premio al Joven Empresario 2022” y por lo tanto serán los representantes de la Provincia a nivel nacional.

"No hay emprendedor ni empresario sin equipo. Es por eso que no tenemos palabras para agradecer a todos los que día a día hacen Flaming y aportan lo mejor desde su lugar para que alcancemos estos resultados. Por último, y no menos importante, queremos agradecer a todas las personas que nos hacen parte de su vida y de sus momentos" afirmó Aimo, quien asistió junto a Darrigo a recibir el reconocimiento en el marco de un encuentro en el que participaron las máximas autoridades de Fececo, entre ellas el vicepresidente 1°, el rafaelino José Frana.

Matías, Lucas y Santiago son jóvenes rafaelinos con un gran espíritu emprendedor que en el año 2017 iniciaron, con una mínima inversión, su emprendimiento de servicios de delivery de bebidas. Tras cinco años de actividad, hoy cuentan con tres locales en Rafaela y uno en San Vicente en los que incorporaron nuevos servicios y una amplia variedad de productos.

Cuenta la historia oficial que Santiago y Lucas se hicieron amigos en el primer año de facultad y ahí concibieron la idea de emprender algo juntos. Luego Lucas le presentó a su hermano Matías y decidieron entre los tres, llevar a cabo este proyecto innovador que ahora conquistó un premio a nivel provincial mientras revisan todo el tiempo el plan de negocio con la firme decisión de crecer con la premisa de generar la más alta experiencia para los clientes.