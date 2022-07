Rafaela en Acción continúa por dos semanas más en la Plaza Luis Fasoli

La semana próxima, Rafaela en Acción continuará en la Plaza Luis Fasoli ubicada en la intersección de las calles Francisco Lorenzatti y Paraná, para brindar trámites, servicios y programas de la Municipalidad.

El Quirófano Móvil permanecerá en el espacio verde junto al resto de las casillas y colectivos. Recordemos que para castración se debe solicitar turno al teléfono 3492-576962. Mientras que para desparasitación y vacunación antirrábica es por orden de llegada.

El jueves 14 de julio, la Caja de pensiones sociales de la Provincia estará acompañando a la ciudadanía para que puedan realizar sus consultas y trámites. La atención se realizará en el horario de 8:00 a 14:00. Cabe mencionar que pueden acceder a este beneficio personas que presenten casos por incapacidad laboral, menores de mamás solteras, viudas o separadas que no vivan en concubinato o pareja; mujeres mayores de 60 años y hombres mayores de 65 años.

Además, quienes tienen un trabajo formal, como por ejemplo trabajadoras del servicio doméstico, cuyos ingresos sumados a la pensión no superen una pensión provincial que se encuentra en 35 mil pesos, lo pueden tramitar. El período que transcurre hasta la aprobación del trámite son cinco meses. El beneficio se cobra a través del Banco de Santa Fe con una tarjeta de débito.



PAMI y ANSES

Esta semana, PAMI y ANSES volvieron a Rafaela en Acción para que los vecinos y vecinas del sector pudieran llevar a cabo las mismas gestiones que en sus sedes. En esta ocasión, se efectuaron más de 50 consultas.

Mirta que vive en zona rural, se acercó para ANSES: “Yo me enteré por mi hija que iban a estar atendiendo en la plaza y vine a iniciar los trámites para la jubilación”.

En tanto que Gloria de barrio Villa Rosas, contó que se enteró por la televisión de los servicios y su consulta es para solicitar un préstamo: “Me parece muy útil que vengan a los barrios. Es muy práctico y rápido”.