“Quilmes hizo historia, habrá que esperar 100 años para volver a jugarla”

Son épocas de recuerdos. Los 100 años que cumplió el pasado 1 de julio la Liga Rafaelina de Fútbol traen a las charlas futboleras miles y miles de anécdotas de todas las canchas de Rafaela y la región. Argentino Quilmes, el primer campeón que tuvo la LRF allá por 1922 termina de coronarse con la Copa Centenario; y una vez más el Cervecero inscribe su nombre en las páginas doradas del fútbol doméstico.

Es el actual campeón Absoluto de Primera A (le ganó la final a Sportivo Norte en 2021). De la mano de Hugo Togni volvió a posicionarse en los primeros planos liguistas. Por cierto, el entrenador más ganador de los últimos tiempos en Liga Rafaelina. ¿Cabe alguna duda? Los números lo dicen todo.

Desde 2014: 12 títulos con 4 clubes (2 con San Isidro de Egusquiza, 5 con Peñarol, 2 con Moreno de Lehmann y los 2 con Quilmes).

Luego de doce años sin festejos por barrio Italia, Hugo Togni, cortó la sequía. Sobre ello, del proyecto futbolístico y de la dimensión que toma (o tomará el trofeo conseguido), hablamos con el DT.

“Soy un agradecido, lo que el fútbol no me dio dentro de la cancha me lo dio afuera de la línea. Un agradecido porque era algo impensado cuando empecé a incursionar en esto. Soy un convencido de la forma en la que trabajo. Acá lo importante es la pelota y los jugadores, ellos son los que te van a bancar dentro de una cancha de fútbol, nosotros somos pasajeros. Adentro decide el jugador, nosotros trabajamos para darles las herramientas necesarias. Acá nadie vive del fútbol, hay muchas cosas que son factores muy importantes y el grupo que siempre tuve conmigo trabajando como para hacerlo sentir al jugador cómodo también es muy importante”.

-Toman dimensión que son los campeones del Centenario de la Liga Rafaelina de Fútbol…

Pienso que nosotros tomamos dimensión, quizás los jugadores hoy no tanto, el día de mañana seguramente lo hagan. Hoy viven más el día a día y los que somos más grandes sabemos que son de esos títulos que quedan de por vida porque seguramente la próxima ni yo, ni mis hijos la van a llegar a ver. Quilmes hizo historia y ahora habrá que esperar 100 años para volver a jugarla.

-Se planifica la Copa. Torneo a la vez, se veían llegando tan lejos, ganar el título…

-Al nivel del fútbol de la Liga fue como nuestro pequeño mundial (risas). Desde el primer día que me la presentaron miramos el fixture desde el primer partido al último. En lo personal y el 100x100 de los jugadores y dirigentes del club, apostábamos a estar en ese último partido. No importaba con quién íbamos a tener que jugar. Uno le da mucha importancia a todo lo que se juegue. Lo tomo así, más un torneo así que quedará en la historia, en los libros y seguramente algún nieto mío lo leerá y podrá ver que su abuelo estuvo en ese grupo que dejó a Quilmes como primer campeón de los 100 años, para mi fue algo muy lindo.

La idea de la liga de festejar los 100 años con esta Copa fue magnífica. Yo lo tomé como si fuera la copa del mundo.

-Se nota un grupo muy unida, con muchas ganas. Con muchos pibes que fueron sumando minutos en diferentes presentaciones.

-Es un grupo bárbaro. El trabajo nuestro y más allá de acompañar a los chicos, es hacerles entender que en el fútbol entran 11 a jugar y el resto tiene que estar al 100x100 para aprovechar esos minutos que le toque o en el banco. Cuando los resultados son positivos es el momento para empezar a mechar a los chicos del club. Quilmes venía con un atraso importante en las divisiones inferiores, hoy se esta trabajando mucho en eso, se está apostando mucho a las inferiores, es una realidad.

Es un buen momento, por eso con la Copa y la competencia del apertura se pudo dar ese tiempo para que aquellos que van mostrando compromiso y aptitudes puedan ir sumando sus minutos. El trabajo nuestro pasa por ahí, trabajamos con personas.

-Unión fue el rival de la final. ¿Es una sensación distinta cuando te medís con los clubes que están en otro nivel de competencia?

-Antes del partido nos mirábamos y me llegaron 7 jugadores con los zapatos de seguridad de una empresa, otros tuvieron que cambiar sus turnos de trabajo. Y ahí esta lo que uno les puede meter en la cabeza en ese momento, en la cancha no se pueden guardar nada.

Hoy los equipos como Quilmes, Ferro, Sportivo o Peñarol lo vivimos de otra manera, por eso cuando gana un título un equipo liguista, netamente de aquellos que no nos dedicamos exclusivamente a esto, el festejo es otro. Todo toma otro valor, como cuando lo perdemos, si perdíamos la final seguramente Quilmes lo iba a lamentar 20 días o 30, son cosas que no te dejan de doler y quizás a Unión les dolió un poquito menos porque ellos tienen la revancha por el Federal. Creo que ahí está la gran diferencia, después todos nos preparamos de la misma manera.