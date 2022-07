"Caso rugbiers": postergan una audiencia preliminar

Durante la jornada de la víspera, estaba prevista en los Tribunales penales de primera instancia de Rafaela, la realización de una audiencia preliminar al juicio oral, en la causa donde se investiga la muerte violenta del rafaelino Luciano Beninca a manos de un ex amigo suyo conocido como José María W., conocido como "el Pelado", ambos compañeros del deporte que amaban: el rugby, antes de que el destino sellase tan trágico desenlace para ambos, pero en particular a la víctima y sus familiares.

De acuerdo a lo puesto en conocimiento de La Opinión, la audiencia previa al juicio oral donde interviene por la parte acusatoria el fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Dr. Martín Castellano, debió ser postergada a pedido de la defensa del imputado, Dr. Néstor Oroño, quien comunicó que su defendido no se encontraba en condiciones de salud psicofísicas para afrontar este debate en este momento.

Por este motivo la audiencia donde se exhibe ante el Juez la carga probatoria de la Acusación y lo que a su vez quiera presentar técnicamente la Defensa, para llamar así a un juicio oral y público, debió ser postergada a una nueva fecha a determinar, una vez finalizada la Feria Judicial invernal, esto es a partir del lunes 25 de julio en adelante.

Cabe recordar que en la acusación presentada el año pasado el fiscal Dr. Martín Castellano, había adelantado que solicitaba la pena de 9 años de prisión para José María W.