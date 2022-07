El capitán Claudio Bieler tiene la 'fórmula' para salir adelante

Atlético de Rafaela acumula doce juegos sin poder ganar y su última victoria en terreno ajeno fue en septiembre del año pasado. Todo le cuesta al conjunto albiceleste. El pasado domingo con el 1 a 1 ante San Martín de Tucumán hubo algo que ‘encendió’ una nueva ilusión en todo el pueblo celeste: la actitud, las ganas de salir adelante que mostró el equipo y el atropello que le metió, en gran parte del partido, a uno de los protagonistas de la temporada 2021 de la Primera Nacional.

Dos puntos. 1-Está claro que ese es el camino que deben seguir los dirigidos por Ezequiel Medrán. Jugando así mas temprano que tarde el triunfo llegará. 2-¿Podrá mantenerse en ese rendimiento? Eso está por verse…

“Es la forma de salir adelante, con actitud, ganas. No nos podemos olvidar de jugar, tenemos que jugar todos los partidos como lo hicimos ante San Martín de Tucumán”. Esas declaraciones corresponden a Claudio Bieler. Que tras el empate ante el ‘Ciruja’, también se ilusiona con poder salir de la mala.

“Fue un partido muy importante para ganar en confianza en cada uno de nosotros, fortaleza, en casa tenemos que buscarlo de esa forma”, indicó el capitán de la ‘Crema’, que luego analizó: “Fue un partido muy duro, muy peleado por parte nuestra. Hicimos un trabajos sumamente importante, lo que nos había pedido Ezequiel, y pudimos sacar la ventaja pero ellos después cambiaron un poco la forma de juego, nos complicaron un poco con las pelotas aéreas y lograron empatarnos”.

Si bien no se pudo quedar con los tres puntos la satisfacción llega de la mano del rendimiento que mostró el equipo. Totalmente opuesto a lo que fue la presentación ante Tristán Suárez, con un 0-4 lapidario.

“Cambiamos la actitud, jugamos como tenemos que jugar siempre los partidos. Veníamos con una leve levantada pero con Tristán Suárez fue de lo peor que tuvimos y con San Martín lo buscamos de todas las formas, de la manera que tenemos que jugar siempre, no se nos dio pero esa es la forma, no tiene que ser el techo”, advirtió el Taca.