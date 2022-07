Ex primer ministro asesinado en Japón

BUENOS AIRES, 9 (NA). - El ex primer ministro japonés Shinzo Abe fue asesinado a balazos ayer durante un discurso en la ciudad occidental de Nara cuando hacía campaña para la elección del domingo de la cámara alta.

Abe, de 67 años de edad, cayó al piso y se pudo ver que sangraba luego de recibir los disparos por la espalda cuando hablaba frente a la Estación Yamato- Saidaiji del Tren Kintetsu.

Se escucharon dos disparos en el lugar y de acuerdo con la agencia de gestión de desastres, Abe, el líder que ejerció el cargo por más tiempo en el país, resultó herido y empezó a sangrar por el lado derecho del cuello, además de sufrir una hemorragia interna confirmada en la parte izquierda del pecho.

Abe permaneció inconsciente en el piso, con los ojos cerrados, sangrando de sus heridas, de acuerdo con testimonios locales.

El ex primer ministro fue declarado muerto a las 17:03 hora local, informó el Hospital de la Universidad de Medicina Nara en la ciudad de Kashihara, que recibió a Abe.

La Policía arrestó en el lugar al presunto agresor identificado como Tetsuya Yamagami, un residente de la ciudad occidental de 41 años de edad, quien trabajó en la Fuerza de Autodefensa Marítima de Japón por tres años hasta alrededor de 2005, informó la radiodifusora pública de Japón NHK.

Después de cancelar la campaña en la prefectura de Yamagata y regresar a su oficina en Tokio en helicóptero, el primer ministro japonés, Fumio Kishida, condenó el ataque contra el ex líder "en los términos más enérgicos posibles".

Abe se desempeñó como primer ministro de 2006 a 2007 y nuevamente de 2012 a 2020, pero renunció a su cargo debido a una enfermedad intestinal crónica.