9 de Julio: habrá celebración por el Día de la Independencia y del Barrio

En este 2022, como todos los años, los vecinos del 9 de Julio tendrán la oportunidad de celebrar el día de la Independencia en su propio barrio. Conversando con la presidente de la comisión vecinal, María Ester Monroig, nos recuerda que en años anteriores se realizaba el acto oficial en el barrio. Pero también nos explica, que aunque han realizado un pedido especial para que se realice allí, “por protocolo ya establecido se realiza en el Plaza Central frente a la Municipalidad”.

Lo que sí se realiza en el barrio todos los años es el “Festejo Popular”. Porque hoy también es el Día del Barrio 9 de Julio. Este año será en la Plaza Fossano, ubicada en calle Perú y Bolívar, donde a partir de las 14:30 hs los vecinos podrán disfrutar de grupos musicales (Los Serenateros de Salta, Maxi Puma Galván, Carlos Pasano Grupo y Sentimiento Campero), parejas de danza (Rodrigo Noriega y Miguelina Catalán, Darío Kluczkiewicz y Mariela Frey). Tendrá su lugar además el malambo y danza estilizada de Almas Gemelas y el ballet del taller de Danzas Amalgama. “También habrá castillitos y juegos para niños y el Paseo de Artesanos, organizado de manera conjunta por la Provincia y la Municipalidad. Aprovechamos por este medio invitar a todos los vecinos que se acerquen a pasar una linda tarde en familia. En caso de que el tiempo no acompañe, el festejo se trasladará al Club Independiente”, nos recuerda María Ester.

Y aprovecha para hacer otra invitación: “como vecinal también organizamos para el sábado 9 de Julio el Campeonato Regional de Bochas denominado “180 años”, se llama así porque sumando las edades de los integrantes del trío, debe ser igual o mayor a 180. Se desarrollará a partir de las 9 horas, en el Sector de Bochas de la Vecinal, cuyo ingreso es por calle Paraná 455”. Por otra parte, la dirigente barrial nos comenta sobre el almuerzo de camaradería, que se realizará el domingo 10 de Julio, a partir de las 12.30 horas, en el Salón Social de la Sede Vecinal. “Fue todo un éxito la venta de tarjetas, que se agotaron rápidamente. Aprovecho para agradecer a todos los integrantes de la comisión y colaboradores que vienen trabajando hace varios días para que todo salga bien, a quienes se ocuparon de la ornamentación y acondicionamiento del espacio verde, compra de todos los insumos, a quienes servirán el almuerzo, para que todos los asistentes se sientan a gusto y disfrutemos de un momento grato. Tendremos un show musical: “Cachulo” Moreno, que amenizará la sobremesa y habrá sorteos. Una mención especial también para vecinos y comerciantes que acercaron premios que serán sorteados. Será una oportunidad de encuentro luego de estos años que no hemos podido celebrar nuestra fiesta debido a la pandemia”, comenta con emoción Monroig.

Aprovechamos para conversar también acerca de la actualidad del barrio, los servicios y sus necesidades:

-Nuestro barrio es uno de los más antiguos de la ciudad, posee todos los servicios, iluminación en bocacalle y a mitad de cuadra, fue el primero en contar con este tipo de iluminación. Está totalmente asfaltado, son 134 manzanas. Surgen inconvenientes en los distintos servicios, propios de la antigüedad de las infraestructuras. En el tema cloacas, se ha realizado una obra muy importante que fue el reemplazo de la red troncal de Bv. Roca, que ha dado solución en un buen sector del barrio. No obstante, persisten inconvenientes que se agudizan en la temporada invernal. Se han realizado refuerzos lumínicos en las plazas 9 de Julio y Fossano, a instancias de las gestiones realizadas por la Vecinal. También tendremos a corto plazo un sector del barrio con iluminación led. Además, debemos destacar la remodelación de las veredas y readoquinamiento en el sector del macrocentro de nuestro barrio, y la remodelación de la plazoleta Magdalena Bruno y la vereda circundante.

- ¿Cómo se gestiona desde la vecinal?

-Todos los reclamos de los vecinos son rápidamente derivados al Area de Vecinales de la Municipalidad, para que desde allí se canalicen a las diferentes secretarías, dependiendo del problema de que se trate.

-¿Hay participación por parte de los vecinos? ¿De qué manera se incentiva?

-En esta gestión se viene trabajando para poder llegar a la mayor cantidad de vecinos, tenemos activas las redes sociales, se han conformado grupos de whatsapp de vecinos para mantenerlos informados de lo que acontece en el barrio, y también que sea un canal de comunicación para hacernos saber necesidades, inquietudes. Entiendo que entre todos podemos lograr tener el barrio que nos merecemos. Somos una vecinal abierta, de escucha permanente. Solicitamos a aquellos vecinos que tengan interés de participar de estos grupos de difusión, nos hagan llegar sus números de celular a la vecinal.

- Qué nos puede decir acerca del tema de la inseguridad, ¿cómo considera que se vive en el barrio?

- El tema seguridad nos ocupa y preocupa, y no estamos exentos a lo que ocurre en otros lugares de la ciudad. Apenas asumimos hemos convocado a los vecinos a la Capacitación Ojos en Alerta, a la que concurrieron muchos vecinos que hoy ya tienen la aplicación en sus celulares. Tuvieron la oportunidad de informarse acerca de qué manera trabajan las fuerzas de seguridad, en forma conjunta y todas informadas a un mismo tiempo, ante un hecho de inseguridad. Todo ayuda, y estar informado es el primer paso, para saber cómo accionar ante la emergencia. Tenemos grupos de vecinos en varias manzanas que se organizaron para estar comunicados ante cualquier situación sospechosa.

- ¿Alguna cuestión en particular para destacar sobre el tránsito en este sector de la ciudad?

-Tuvimos algunos reclamos puntuales que ya derivamos a las áreas correspondientes, uno de ellos es reducir la velocidad de circulación en Ernesto Salva y la colocación de semáforos peatonales, debido a que es una calle de alto tránsito. En época de pandemia hemos tenido mayor afluencia de autos y peatones sobre todo en el área del hospital. Oportunamente hemos convocado, a pedido de vecinos comerciantes, a funcionarios de la Municipalidad, para que puedan dialogar y llegar a un acuerdo en horarios de cierre de calles, para que, en esta emergencia, todos puedan trabajar de la mejor manera posible.

-¿Qué nos puede decir acerca de la remodelación de los canteros de Ernesto Salva?

-La remodelación de los canteros de Ernesto Salva fue una obra gestionada oportunamente con el Presupuesto Ciudadano Participativo y solicitada por los vecinos. Hoy en día es un sector del barrio muy concurrido por vecinos, jóvenes que utilizan el gimnasio instalado en la misma y niños que hacen uso de los juegos. Es un espacio con buena iluminación. También hemos oportunamente gestionado reclamos de los vecinos para un placero diario en el lugar, mayor limpieza del sector de descanso y por la problemática de las aves que habitan el lugar.

-¿Cómo se vive el hecho que poco a poco el hospital se irá trasladando?...

-Somos rafaelinos y todo lo que sea progreso, mejora, ya sea edilicia, de equipamiento, infraestructura, espacios renovados para los pacientes, profesionales, nos genera alegría porque además será un hospital de alta complejidad y de derivación de toda la zona de influencia. Y por otro lado, seguramente va a generar nostalgia por tantos años de una institución prestando el servicio desde nuestro barrio. Y también nos genera inquietud, incertidumbre por cuál será el destino que se le dará al Jaime Ferré. Como Vecinal con participación activa en el Consejo de Administración del SAMCO, seguramente viviremos el proceso de manera cercana y participando de las decisiones que se vayan tomando al respecto.

Por otro lado, la vecinal ofrece diversos talleres: arte para niños; murales; yoga, zumba, taller de la memoria, dibujo y pintura, folclore, teatro y tejido.

Por último, María Ester Monroig, presidente de la Vecinal Barrio 9 de Julio, aprovecha la oportunidad y le dedica “un especial reconocimiento al Municipio y al Área de Vecinales, por el acompañamiento en la búsqueda de soluciones para los vecinos”, y agrega: “quiero dejar un especial saludo a todos los vecinos del barrio, que el sábado 9 de Julio sea un día de festejo, de encuentro y de alegría. Un abrazo para todos”, concluye.