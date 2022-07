Mucha actividad en la FOSH

Una nutrida actividad habrá este fin de semana en el hockey de la Federación del Oeste Santafesino de Hockey sobre Césped.

Este sábado 9 de julio se disputará la primera jornada correspondiente a la «Copa Dos Regiones», en instalaciones de Charabones de San Francisco. En dicho evento participan los dos mejores clasificados en la categoría Mayores Damas de las regiones Rafaela (CRAR y 9 de Julio) y Córdoba (Cultural y San Miguel de Arroyito).

La copa se disputará en modalidad de Zona única (4 equipos), todos contra todos. Los equipos resultantes 1 y 2 al finalizar dicha etapa disputaran la Final. Los equipos resultantes 3 y 4 disputarán el 3er puesto.

Los partidos a disputarse en la primera jornada son los siguientes: 9:45 9 de Julio de Rafaela vs San Miguel de Arroyito; 11:00 CRAR vs Cultural de Arroyito; 13:30 CRAR vs San Miguel; 14:45 9 de Julio vs. Cultural.



PARA EL DOMINGO

Este domingo 10 de julio se disputarán partidos pendientes correspondientes a los campeonatos de intermedia y mayores Damas de la Zona A2 Región Rafaela.

En el sintético de CRAR se jugarán estos partidos: La Cañada vs. San Guillermo Hockey (9.30 primera, 11 Intermedia); Dep. Bella Italia vs. Atlético Tostado (12.30 primera, 14 Intermedia); CRAR B vs. Sportivo Norte (15.30 primera, 17 Intermedia).

En la cancha de Social Brinkmann se medirán: Centro Brinkmann vs. Sp. Suardi (12 primera, 13.30 Intermedia).