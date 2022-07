CRAR busca un nuevo triunfo frente a Tilcara

Este sábado se disputará la penúltima fecha del torneo de segunda división del TRL, que tendrá a CRAR visitando a Tilcara de Paraná. La escuadra verde, que viene de lograr un sólido triunfo ante Jockey de Venado Tuerto, quiere ir terminando esta etapa de la mejor manera de cara al tramo decisivo del certamen.

Como el fin de semana pasado, debido a un nuevo enfrentamiento de Los Pumas ante Escocia, los horarios serán con antelación a lo habitual. Desde las 14.30 en primera, con el arbitraje de Leonardo Del Río; a las 12.45 en Reserva, con contralor de Carlos Recce, y a las 11 en pre-reserva, Alejandro Becic.

Los demás partidos serán Universitario de Santa Fe vs. La Salle (Joaquín Zapata); Los Caranchos vs. Alma Juniors (Maximiliano Tempesta) y Jockey de Venado Tuerto vs. Logaritmo (Pablo Belén). El equipo rafaelino, cabe recordar, obtuvo en ese escenario el año pasado el título ante el representativo entrerriano.

La formación inicial dispuesta por el Head Coach Enrique López Durando, es con: Matías Rocchi, Jonatan Viotti y Gastón Zbrun; Mariano Ferrero y Juan M. Imvinkelried; Ignacio Sapino, Gian Allasino y Manuel Mandrille; Esteban Appo y Pablo Villar; Jerónimo Ribero, Nicolás Imvinkelried (c), José Francone, Leonardo Sabellotti; Santiago Kerstens.

Posiciones: Logaritmo y Los Caranchos 43; Jockey 41; CRAR 34; Alma Juniors 25; Tilcara 18; La Salle y Universitario 15.