BUENOS AIRES, 8 (NA). - El entrenador Sebastián Battaglia se despidió ayer del plantel de boca y aseguró que se va "conforme" del club de La Ribera al que le dejó "dos títulos", a la vez que remarcó que puede "mirar a todos a la cara" debido a "la lealtad" que tuvo en su estadía en la entidad.

"Estoy conforme con lo que fue esta etapa dejándole dos títulos y dos estrellas más a la institución", expresó Battaglia, tras lo cual indicó: "Puedo mirarlos a todos a la cara y sé que si me cruzo con cualquiera, lo puedo saludar por la lealtad que tuve con todos".

Además, manifestó: "Ha sido un camino largo donde tuvimos momentos buenos y momentos malos y que hubo que superar, pero siempre pensando en lo mejor para el grupo y para Boca.

Le agradecí a los jugadores por la entrega y le agradezco a la gente de Boca porque siempre alienta".

"Ninguno de los jugadores me manifestó nada y puede mirarlos a todos a la cara", aseveró, mientras que dijo que en la jornada del miércoles le "comunicaron que no iba a estar más al frente del equipo" en una reunión con Juan Román Riquelme que se realizó en una estación de servicio y dijo: "No pedí explicaciones".

En tanto, Battaglia expresó: "Hubo diferentes opiniones y siempre fui muy leal y agarrado a mis valores. Tengo mis pensamientos y respetamos la decisión que se tomó".

"La Copa Libertadores se convirtió en algo obsesivo en este club y los proyectos son difíciles de mantener en el tiempo, a veces. Han pasado muchos entrenadores y nadie tiene la fórmula de la verdad. El que termina pagando siempre es el entrenador", comentó.

El entrenador señaló luego: "Me voy deseándole lo mejor al que le toque estar al frente porque amo estos colores. Fueron meses bastante movidos y ahora voy a tratar de descansar".