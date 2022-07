Triunfos de visitantes

El inicio de la fecha 3 del torneo Clausura de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol estuvo marcado por los triunfos que consiguieron, anoche, todos los elencos visitantes.

En María Juana, 9 de Julio derrotó 2-0 a Atlético con goles de Agustín Tosetto (37m PT) y Maximiliano Ibáñez (41 PT). En Reserva también ganó el León y por 2 a 0.

El Deportivo Tacural se impuso 2-1 ante Deportivo Aldao con goles de Juan Rivarosa (16m PT) y Nicolás Saavedra (36m ST). El empate parcial lo marcó Facundo Dacci (25m PT). En Reserva fue 1-0 para Aldao.

En Sunchales, Brown superó 2-0 a Unión gracias a los tantos de José Núñez (17m ST) y Esteban Córdoba (29m ST). En Reserva fue 1-1.

La fecha sigue el domingo, 15.30hs: Peñarol vs Atlético de Rafaela, Ben Hur vs Talleres María Juana, Ferrocarril del Estado vs Argentino Quilmes, Sportivo Norte vs Florida de Clucellas, Deportivo Ramona vs Argentino de Vila, Bochófilo Bochazo vs Deportivo Libertad.



LAS POSICIONES: Brown 7, punto; Ben Hur 6; Dep. Ramona 6; Ferro 4; Quilmes 4; Dep. Tacural 6; Dep. Aldao 4; 9 de Julio 4; Libertad 3; Sportivo 3; Atlético de Rafaela 3; Atlético María Juana 3; Peñarol 3; Unión Sunchales 1; Bochazo 1; Arg. de Vila 1; Florida de Clucellas 0; Talleres de María Juana 0.