Se terminó el ciclo de Falcioni en Colón

BUENOS AIRES, 8 (NA). - Tras varios días en que su continuidad de puso en duda, ayer desde Colón de Santa Fe determinaron ponerle fin al ciclo de Julio César Falcioni como entrenador luego de la eliminación de la Copa Libertadores frente a Talleres de Córdoba.

"Después de una reunión con la comisión directiva se llegó de común acuerdo a determinar la finalización de la conducción técnica del plantel profesional de Julio César Falcioni", informó la entidad de Sabalero mediante un comunicado en su cuenta oficial de Twitter.

Alrededor de las 10 de la mañana fue el momento en que se juntaron las dos partes y se decretó la salida del ex técnico de Independiente y Boca, entre otros.

El "Emperador" tuvo un comienzo auspicioso en su llegada tras la ida de Eduardo Domínguez, pero con el correr de los partidos los resultados no fueron regulares y sumado a decisiones técnicas que no gustaron, nunca logró contar con el apoyo completo por parte del público y de los dirigentes.

El presidente de Colón, José Vignatti, ya había tomado la decisión hace varios días, pero de igual manera postergó la misma a la espera de que el andar positivo en la Copa Libertadores se prolongara más allá de los octavos de final, algo que finalmente no sucedió.

Es que más allá del buen certamen continental que realizó, el andar del Sabalero en el certamen doméstico no es el mejor: ganó apenas cuatro partido de 20 y la situación se agravó aún más al conseguir un solo triunfo en los últimos cuatro meses en el plano local.

De esta manera, desde Colón ya trabajan para definir su sucesor. El gran apuntado es Sebastián Beccacece, quien ya fue tentado en dos oportunidades y actualmente trabaja en Defensa y Justicia.

La realidad indica que pese a que el entrenador está con contrato en la entidad de Florencio Varela, igualmente haría un intento por él ya que su relación con los directivos no atraviesa un buen momento y además, confirmó que marchará una vez que concluya la Liga Profesional.

Por otra parte, en segunda opción figura Martín Palermo, quien se encuentra libre tras su último paso por Aldosivi.