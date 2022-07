Desde el propio peronismo piden que suba el reintegro

En medio de turbulencias económicas, dirigentes locales y provinciales del peronismo salieron a pedirle al propio gobernador Omar Perotti que suba el monto de reintegro del Programa Billetera Santa Fe, que actualmente se encuentra en cinco mil pesos. La primera en solicitarlo esta tarde fue la vicepresidenta del partido Justicialista en Santa Fe, Norma López, quien ingresó un proyecto al Concejo Municipal de Rosario en el que “insta al gobierno provincial a elevar el monto de reintegro de Billetera Santa Fe, y sectorizarlo en el rubro de alimentos y medicamentos”.

“Cuando atravesamos tantas adversidades políticas y económicas, el único modo de salir es generando más y mejores políticas de inclusión. El gobierno nacional acaba de resolver una deuda histórica con la provincia de Santa Fe, y hace pocas horas la provincia convocó al Consejo Económico y Social para compartir esta decisión que impactará positivamente en las arcas santafesinas. El momento es ahora, le pedimos a nuestro gobernador que aprovechemos esta oportunidad y que destine parte del presupuesto provincial al acompañamiento de las economías familiares y de trabajadores”, afirmó la presidenta de bloque del Frente de Todos-PJ.

“Según datos relevados por el IPEC (Instituto Provincial de Estadística y Censos), desde que se lanzó el programa Billetera Santa Fe, allá por enero de 2021, hasta hoy la canasta básica aumentó más del 75% en nuestra provincia. Cuando arrancó el programa los $5.000 de reintegro representaban un 27% en la Canasta Básica, hoy apenas el 15%”, aseguró López, y agregó que “con la inflación que hay, no sólo en Argentina sino en el mundo entero, desde la política tenemos que buscar la manera de hacerle más fácil la vida a la gente. Billetera Santa Fe es un gran programa del gobierno provincial, pero el monto ya quedó atrasado”.

A un año y medio de su lanzamiento, Billetera Santa Fe actualmente cuenta con 1.600.000 usuarios y 34 mil comercios adheridos en toda la provincia. Al respecto, hace unos días, el secretario de Comercio Interior y Servicios de la provincia, Juan Marco Aviano, confirmó que el programa Billetera Santa Fe se mantendrá hasta diciembre de 2023, y agregó que “con los datos del Ahora 12 y Billetera Santa Fe, la provincia está tercera en facturación y segunda en consumo per cápita”. Asimismo, el ministro de Economía de la provincia, Walter Agosto, aseguró que “aún cuando la economía se mantenga como hasta ahora la provincia no va a tener dificultades desde el punto de vista fiscal”, lo que abre una posibilidad de aumentar el monto del programa provincial.

El Reintegro que otorga Billetera Santa Fe es del 30% en alimentos, indumentaria, muebles, librerías, jugueterías, bares/restaurantes, farmacias y turismo; y del 20% en productos electrónicos. El programa es sostenido en un 85% por el gobierno provincial y cada comercio aporta un 15%. “Proponemos una actualización del 50% del monto del reintegro de Billetera Santa Fe, es decir al menos $7500, destinados específicamente a compras de alimentos y medicamentos, para mejorar el acceso a la canasta básica de trabajadores y trabajadoras”, finalizó López.



MAS RECLAMOS

Tras eso, quien hizo un planteo en la misma línea fue la diputada provincial del bloque Lealtad Kirchnerista, Matilde Bruera. “La Cámara de Diputados vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del organismo que corresponda, analice la posibilidad de aumentar los montos límite de reintegro del programa Billetera Santa Fe, contemplando, a sus efectos, la tasa de inflación habida desde el comienzo de dicho programa”, dice el texto legislativo que presentó Bruera.

“Es necesario que que el Ejecutivo aplique una adecuación de los montos de devolución por mes. Los 5.000 pesos iniciales se han vuelto una cifra poco significativa en el volumen de gastos de cualquier adherente al programa”, indicó luego Bruera en los fundamentos del proyecto. La legisladora del bloque Lealtad Kirchnerista toma en cuenta los datos publicados por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (Ipec), que marcan que la inflación aumentó 5,2% en Santa Fe durante mayo pasado, una variación que llegó al 58,7% interanual en ese mes. “Estos datos confirman la necesidad de la adecuación solicitada”, concluyó Bruera. (Fuente: elciudadanoweb.com).