Angellini: “no seguir los malos ejemplos de alianzas políticas”

El diputado nacional de Juntos por el Cambio y actual vicepresidente del PRO, Federico Angelini, estuvo este jueves en el departamento de Castellanos, donde visitó la empresa láctea Ramolac, en la localidad de Ramona, y otros emprendimientos productivos, luego de mantener encuentros con referentes locales en Rafaela y Sunchales.

“Santa Fe necesita un gobierno que impulse el potencial productivo de la provincia, que es enorme, no que le dé la espalda”, afirmó. “Lamentablemente, en estos dos años y medio que lleva este Poder Ejecutivo, no hubo firmeza para defender a las pymes ni a los diferentes sectores de la actividad económica de la provincia, cuando desde Nación se avanzó contra el campo, la hidrovía y los biocombustibles”, sostuvo Angelini y agregó: “Tampoco se mostró contundencia a la hora de gestionar mayores recursos para combatir el delito ni para diseñar y coordinar un plan de acción en la lucha contra el narcotráfico”. En ese sentido, el referente de Juntos por el Cambio llamó a fortalecer el espacio, teniendo “cuidado de no seguir los malos ejemplos, como fue la Alianza en el 99 o como lo es el Frente de Todos, que está llevando al país a una crisis enorme, no sólo económica, sino también social, educativa y de seguridad”, manifestó.



LOS LÍMITES

“Todo aquel que quiera un Estado más eficiente, que crea en la reducción de impuestos para estimular la producción, que entienda que no se puede llenar de cargos la provincia, que crea que la seguridad debe ser pensada para cuidar a los ciudadanos de buena ley y no en base a cuestiones ideológicas, y que respete la propiedad privada, será bienvenido en Juntos por el Cambio”, aseveró Angelini. “No hay que juntarse con quienes no tenemos una mirada de país y de provincia en común, porque después los fracasos terminan afectando mucho a los santafesinos”, añadió.

A su vez, remarcó que “con los radicales, tenemos una excelente convivencia” y recordó que “el año pasado todos sumamos para ganar las elecciones y equiparar el número de legisladores en el Congreso para ponerle un freno al Kirchnerismo”. En referencia al oficialismo, Angelini consideró que “el Frente de Todos está totalmente quebrado” y recalcó: “Creo que estamos ante un golpe institucional que lanzó Cristina Fernández de Kirchner contra el propio presidente, pero hay que tener claro que tanto la vicepresidente como La Cámpora son parte del gobierno nacional, que generaron esta situación. Ahí vemos el mejor ejemplo de que no hay que juntarse todos para una elección”.