Repercusiones del cepo a las importaciones y la escalada del dólar en el comercio rafaelino

Los principales títulos de muchos medios nacionales hacen alusión a los productos que empiezan a faltar, y a la inexistencia de listas de precios en muchos rubros. Se menciona desabastecimiento de medicamentos, paralización de ventas por falta de precios en rubros como ferretería, tecnología o electrodomésticos, entre muchos otros artículos. Por otra parte, por una supuesta escasez de celulosa, se estaría cortando “hasta la entrega de papel higiénico y rollos de cocina”, café y tantos otros productos de almacén. Esto por referirnos sólo a cuestiones domésticas. Podríamos seguir enumerando sectores, como el grave problema de la escasez de neumáticos o autopartes, que incluso ha paralizado la producción en algunas industrias.

Lo cierto es que los argentinos estamos acostumbrados a padecer crisis de todo tipo, pero también a enfrentarlas. Y eso es lo que constató este medio en su recorrida y luego de charlar con algunos comerciantes de nuestra ciudad. Como Ernesto, propietario de una ferretería, que rescata ante todo la buena voluntad de los proveedores: “La principal dificultad a partir de esta semana es la incertidumbre de los precios y el reacomodamiento de los importadores con respecto a las nuevas medidas. Hay proveedores que se reacomodaron y ya están estregando con precios actualizados. Otros se están ordenando y ya avisaron que el lunes vuelven a la normalidad. Es un poco variado, pero el que entrega ya te proporciona la lista con precios. Pero hay mucho trabajo de los proveedores para que podamos tener las cosas, hay mucha buena voluntad”. Le preguntamos también acerca del comportamiento de los clientes, y nos aseguró que “no hay desesperación por comprar para ganarle a posibles aumentos, nosotros acá no lo hemos visto”.

Por otra parte, en nuestro relevamiento, encontramos un denominador común: para todos los empresarios consultados, esta semana no fue muy distinta en cuanto a las dificultades que se venían sorteando: el ferretero remarcó que “no se ha modificado nada en relación a como se venía trabajando. Era ya algo normal que hubiera faltante, y después al tiempo terminaba entrando, es algo que ya teníamos naturalizado”.

También venían muy acostumbrados a solucionar algún tipo de desabastecimiento los farmacéuticos. Los profesionales con los que pudimos conversar destacaron que “no cambió mucho la situación con respecto a lo que venía pasando con los medicamentos. Sí hubo aumentos de precios, obviamente la subida del dólar repercutió, se actualizó todo, pero ya veníamos renegando”, según nos comentó María Belén. Al igual que Néstor que coincidió: “es algo que venía pasando, lo suplantamos con genéricos de otros laboratorios, hasta que vuelve a entrar el faltante, pero en los últimos meses ya se venía dando esta situación”.

Un sector sobre el que se ha puesto bastante atención por estos días es el de tecnología y electrodomésticos. Le preguntamos a Diego, gerente de una tradicional tienda de nuestra ciudad, y nos brindó un panorama muy claro de la situación: “todos un poco asustados por el tema del aumento del dólar, que eso es lo que maneja todo, y eso deriva en faltante de mercaderías, principalmente lo que es la parte tecnología, celulares, consolas, Play Station. Por otro lado, también estamos notando faltante de repuestos para lo que es el servicio de postventa”. El gerente del tradicional comercio rafaelino, al igual que en los casos mencionados antes, hizo hincapié en que no es algo muy nuevo lo que se está viviendo: “igualmente, lo que es tecnología, hace más de tres meses que tenemos faltante. Lo que hemos notado esta semana es que no nos están dando lista de precios, lo que ha llegado de mercadería es porque ya estaba en transporte antes de esta semana. Pero hoy no tenemos listas de precios de los principales proveedores.” En cuanto al comportamiento de los clientes, Diego nos comentó que el día lunes se generó una especie de psicosis: “parecía que era época de navidad o los días de calores de enero que todo el mundo venía a comprar. El aguinaldo este mes también empuja eso, y el tema de las cuotas, que sigue vigente el Ahora 12, 18 y 24. Eso también ayudó”. Y, con preocupación, insistió: “ hubo una disparada del dólar, por ende se disparan los precios. Permanentemente nos están variando los valores, entonces no sabemos a qué precio vamos a comprar el día de mañana”. Por último, con respecto al porcentaje de aumentos que se vienen registrando, el gerente precisó: “tecnología, TV, todo lo que es la línea de lavarropas, eso es lo que más aumentó, entre un 8 y 10 %. Eso es lo que nosotros aumentamos, pero no sabemos cuál va a ser el costo de reposición de esos productos que estamos vendiendo”, nos explicó Diego, que, como tantos otros comerciantes, no sabe si alegrarse tanto por las ventas que se concretan, por no saber con qué se va a encontrar cuando tenga que reponer. Pero, como nos decía otro comerciante del rubro, hay que seguir, y esta vez “se está trabajando con bastante solidaridad, acá no hay especulación, el proveedor está tratando de cuidar también a sus clientes para mantener el negocio de toda la cadena”.