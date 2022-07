Castellano: “la provincia tiene lo que nunca se le debió haber quitado”

El intendente Luis Castellano participó este jueves del encuentro mantenido entre el gobernador Omar Perotti con presidentes comunales e intendentes de la provincia de Santa Fe. En este sentido, el mandatario rafaelino adelantó que todavía no está determinado cuánto percibirá nuestra ciudad, pero que será en bonos.

“Hay un fallo de la Corte que es absolutamente claro, y me parece que lo más importante de todo esto es que es un reclamo federal, donde la provincia de Santa Fe tiene lo que nunca se le debió haber quitado, y los municipios y comunas vamos a cobrar por coparticipación, lo que tantos años estuvo retraído”, explicó.

Por otro lado, Luis Castellano valoró que “es una lucha que atraviesa los partidos políticos, y que fundamentalmente, es por lo que tenemos que pelear los dirigentes políticos siempre: el bienestar de nuestra gente. En este caso, lo que el Gobierno nacional debía desde hace mucho tiempo a la provincia de Santa Fe, que ahora se va a empezar a cobrar”.



DISCUTIR EL DESTINO

DE ESOS FONDOS

En otro orden, el Intendente enumeró los pasos que continuarán para que el dinero adeudado llegue a Rafaela: “Primero tenemos que saber cuánto es el monto que todavía no está. Me parece que una de las buenas propuestas fue que tengamos ese simulador para que todos los municipios y comunas empecemos a detectar, actualizado, cuánto es lo que nos corresponde. Hoy esos fondos no están. Se van a pagar en bonos, que tienen una actualización por CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia), más una tasa de interés, que es lo que nosotros necesitamos ver cómo queda prorrateado coparticipablemente, a cada municipio”.

Continuó explicando que “desde ahí, empezar a entender cuántos son los fondos que nos llegan, y empezar a discutir con nuestros equipos y con las necesidades que la ciudad tenga, qué es lo que vamos a hacer el año que viene, a partir de que puedan ir entrando esos fondos. Pero todavía no tenemos ese número. Es lo que viene como paso subsiguiente”.

El titular del Ejecutivo local concurrió al cónclave acompañado por la secretaria de Hacienda y Finanzas, Noelia Chiappero, y la contadora e integrante de la mencionada área, Priscilia Müller.