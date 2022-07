Deuda histórica: Perotti se reunió con intendentes y presidentes comunales

El mandatario provincial se reunió este jueves con intendentes y presidentes comunales para abordar el acuerdo alcanzado con la Nación por la deuda de coparticipación. En la oportunidad, se avanzó en los detalles del convenio, porcentaje y metodología del monto de 151.800 millones de pesos a pagar en bonos que deberá coparticiparse a pueblos y ciudades de Santa Fe. Perotti señaló que “la idea de la convocatoria, como todos ustedes saben, es darles a conocer los detalles y dialogar acerca del cumplimiento de la sentencia que la provincia de Santa Fe y la Nación han celebrado”.

El mandatario santafesino sostuvo que “vamos a presentarles las características del acuerdo, la composición de los títulos porque, claramente ustedes son parte de lo que corresponde en el pago de esas acreencias y esos títulos, con los porcentajes que corresponden a la coparticipación de cada uno de los municipios y comunas de la provincia”.

“Este acuerdo es un logro de los santafesinos. Hemos actuado como se nos requería en la defensa de los intereses de la provincia de Santa Fe”, afirmó el gobernador de la provincia durante el encuentro que tuvo lugar en las instalaciones de La Redonda, en la ciudad de Santa Fe. “Quiero reivindicar a la política por lo hecho y por la constancia en la que se ha planteado este desafío. Además, tener algo muy claro: es una respuesta a algunos de los tantos reclamos que afirma federalismo, pero no termina el reclamo del federalismo con este tema. Nos queda y mucho. Allí la expresión tiene que encontrarnos siempre en conjunto en el planteo de esos intereses, desde la del transporte hasta el costo de los servicios. Allí es donde tenemos una tarea común todos los santafesinos y santafesinas en la que tenemos que estar unidos. La demostración es que cuando obtenemos esa constancia y estamos detrás de ese objetivo, los resultados aparecen”, sostuvo el gobernador.



EL CAMINO

Perotti explicó todo el camino del reclamo hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia, e indicó que “ni bien asumimos, el fiscal fue encomendado para realizar gestiones, con reiteradas presentaciones de la provincia, reclamando la definición de la Corte de cuál era el criterio para actualizar esa deuda”. Las presentaciones de la provincia de Santa Fe fueron luego de vencidos los plazos del pacto fiscal con el gobierno nacional anterior. También, sostuvo que el cálculo de aplicar la tasa que había presentado el gobierno provincial anterior para la actualización, comparada con la tasa que la sentencia de la CSJ hizo en el caso San Luis, “tiene una diferencia de 60.000 millones. Esto es bueno saberlo porque algunos ponen en duda si negociamos la actualización y cómo. De haber mantenido el criterio del monto de la deuda, podríamos haber acordado antes con la Nación, pero hubiésemos recibido títulos por 50.000 millones menos”.



COMPROMISO

EN EL RECLAMO

En otro tramo de su exposición, Perotti expresó que “nosotros terminamos cerrando este tema también con un gobierno del mismo signo político y negociando hasta el final, no quedándonos con una cifra menor sino esperando el fallo de la Corte pero, además, la constancia en el reclamo de los santafesinos lleva, y en el caso puntual del compromiso del entonces candidato a presidente Alberto Fernández”, refiriéndose cuando en la Facultad de Abogacía de Derecho en Rosario firmó con cada gobernador un compromiso por cinco hechos, acciones u obras que quería en su gestión.

“Nosotros –continuó– incluimos allí el pago de la deuda a la provincia de Santa Fe. Por lo cual le damos un alto valor político a cada uno de los que intervino desde la mirada de la buena fe y la constancia en el reclamo, y frente a esto la tranquilidad en el accionar para esta parte del acuerdo”.



RECURSOS PARA GRANDES

TRANSFORMACIONES

Por su parte, el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, recordó que “hay 91 municipios que durante la gestión anterior recibieron 1.195 millones de pesos, de los cuales 650 fueron pagados por la gestión anterior y el resto fue abonado por la gestión del gobernador Perotti”. A su turno, el intendente de Villa Gobernador Gálvez, Alberto Ricci, señaló que “me llamó la atención que el 34% de la cancelación de esta deuda sea en los próximos dos años, sinceramente eso es muy importante, y coincido de que estamos ante un paso muy importante. Los municipios y comunas de la provincia necesitamos dinero para realizar distintos tipos de obras”. Claudio Gramaglia, presidente comunal de Vila, dijo que como son recursos extraordinarios “sería bueno que los utilicemos para las grandes transformaciones que necesitamos, como en mi localidad el gas. Obras que nos pongan en otro nivel, que realmente las necesitamos”.

En tanto, el intendente de Reconquista, Enrique Vallejos, destacó que: “Estas herramientas son soluciones concretas para poder llevar a nuestros vecinos, para invertir en obras y mejorar la calidad de vida”.



CONFORME A MEDIAS

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, manifestó su disconformidad por la tasa de interés que dictaminó el fallo de la Corte Suprema de la Nación por la deuda de coparticipación con la provincia, pero aseguró que lo importante es que esas obras previstas lleguen a la gente. Sucede que al cobrarse en títulos, existe el temor de una corrida de bonos por la inestabilidad monetaria que presenta el país. También pidió discutir en la Legislatura la retención del 1,9% de Afip, tal cual fue acordado en el convenio reciente. "La provincia lo va a cobrar en cuotas y también tenemos que discutir si los municipios lo van a cobrar de la misma manera. Lo importante es que tenemos un fallo a favor y necesitamos que esas obras previstas le lleguen a la gente, tal cual fueron comprometidas y es lo que intentaremos resolver", señaló Javkin este jueves en conferencia de prensa previo al ingreso a la reunión convocada por el gobernador Omar Perotti.

"La tasa establecida por el fallo no es conveniente, pero es la que nos tocó en la sentencia. Es otro problema que tenemos en Argentina, se toma una tasa judicial diferente al reclamo original. El problema más grave es un default o la corrida de esos bonos por la inestabilidad que tiene el país", remarcó.



PIDEN DISPONER

YA DE LOS FONDOS

El diputado provincial del Partido Socialista Nicolás Aimar presentó un proyecto de ley –con el apoyo de todos los diputados de su bloque– para que los municipios y las comunas puedan solicitar de inmediato el dinero que les corresponde. En ese sentido, el legislador explicó “queremos salvaguardar los intereses de los Municipios y Comunas santafesinas estableciendo un mecanismo voluntario y alternativo de cobro de los fondos que les fueran indebidamente retenidos”. La propuesta es crear el Fondo de Asistencia Especial para Municipios y Comunas de la provincia de Santa Fe, que se financiará con lo que recibe la provincia en los distintos vencimientos de los bonos. A partir de este fondo, los gobiernos locales podrán acceder al dinero que les corresponde y destinarlo en lo que crean conveniente para mejorar la calidad de vida de las y los santafesinos. “Hoy, con esta ley, buscamos continuar la idea que el Socialismo sostuvo desde el primer momento: este dinero es de los municipios y comunas. Pretendemos reconocer el conocimiento que éstos tienen acerca de las necesidades de sus territorios, de cómo dar respuestas inmediatas y cercanas a la ciudadanía; en este sentido es fundamental el rol que tienen”, sostuvo también.