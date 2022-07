Confirmaron la ampliación horaria en las escuelas

Tras la propuesta de la cartera educativa nacional, Adriana Cantero, ministra de Educación de la provincia de Santa Fe, confirmó que tras el receso escolar de julio, que arranca la próxima semana, las escuelas rurales primarias tendrán una hora cátedra más por día, es decir 30 minutos más.

Las Pruebas Aprender 2021 determinaron que el 56% de los estudiantes de sexto grado de las escuelas primarias alcanzó los niveles de aprobación (satisfactorio y avanzado) en Lengua, mientras que el resto tuvo problemas para la lectocomprensión y el 22,3% se mostró por debajo del nivel básico que plantea la currícula, lo que implica un aumento de 15,2 puntos porcentuales respecto de la prueba de 2018. Mientras que el 23,1% de los alumnos se ubicó por debajo del nivel básico en Matemática, al tiempo que el 54,8% logró los niveles de aprobación (satisfactorio y avanzado).

Respecto a este tema, Cantero expresó: "Creo que las pruebas han dado los resultados que nosotros esperábamos". Además indicó que junto a todos los ministros del país estuvieron evaluando la pandemia. Detalló que los niños de 6º grado que fueron evaluados hicieron 1º, 2º, 3º y 4º grado en el "período de mayor desinversión de la política educativa argentina". Mientras que los que realizaron 5º y 6º grado, fue en plena pandemia, cuando regía el distanciamiento social.

"Haber sostenido los resultados de matemáticas con el promedio que la Nación ya tenía en aprendizaje de este nivel y tener los puntos de descenso en lengua fueron resultados esperados", reiteró la ministra.

Adriana Cantero contó que en estas pruebas hubo mucha más presencialidad de los alumnos de 6º que en el prueba de 2018. A su vez, consideró que tanto los alumnos como los docentes hicieron un gran esfuerzo. "Estamos evaluando un período de crisis, un período inédito en el mundo entero", manifestó. Según la titular de la cartera educativa estas pruebas, al igual que todas, sirven para diseñar las políticas públicas que hay que tomar. Ante estos resultados, señaló: "Por eso más tiempo en la escuela después de las vacaciones de julio, más tiempo en las escuelas primarias santafesinas con un fortalecimiento claro en el trabajo de lectura, escritura y en la incorporación de ciencias y tecnología".

Sobre este punto, añadió: "Ese incremento de horas que en realidad si uno las multiplica importan más días de clases en el calendario escolar que estén destinados justamente al fortalecimiento de la lectura, escritura y la incorporación de nuevas tecnologías que son las grandes necesidades de mejora que tiene el nivel primario en Argentina". En torno a esta ampliación horaria especificó que en realidad lo que están diseñando es toda la gramática escolar, no solamente el agregado de una hora cátedra más por día, sino todo lo que sucede en esa jornada de cinco horas. Cantero reveló que están desarrollando encuentros en todo el territorio provincial con todos los directores de escuelas primarias rurales que van a comenzar con la experiencia pasado el receso escolar y con todos los supervisores.



COLEGIOS PRIVADOS,

A FAVOR

Por su parte, representantes de las escuelas privadas de Santa Fe mantuvieron un encuentro con la ministra de Educación, Adriana Cantero, con el objetivo de ir diseñando y planificando la extensión de la jornada escolar, que en nuestra provincia sería de media hora más por día. "En principio estamos de acuerdo", definió Carlos Arrebola, quien integra la Federación Santafesina de Instituciones Educativas Privadas y participó del cónclave con funcionarios de la cartera educativa. "Todo aquello que redunde en dar mayor servicio educativo a los chicos santafesinos, nosotros lo vemos con buenos ojos", añadió. "Fue una reunión positiva. Fuimos recibidos en la ciudad de Rosario por la ministra quien tuvo la distinción de comunicarnos todo lo que se está pensando, proyectando", comentó en declaraciones al programa "De 10" que se emite por "LT 10". "Hay un acuerdo en el Consejo Federal de Educación en donde hay un compromiso de Nación y de las provincias de llevar la jornada escolar a cinco horas en todo el territorio del país. Hay provincias que tienen tres horas y media; o sea que el esfuerzo en esas provincias será mayor. Nuestra provincia tiene una jornada escolar de cuatro horas y media. Con lo cual lo que se está pensando es en extenderla media hora más", comentó. Sin embargo, aclaró que será "algo más que media hora de clases", y profundizó: "El Ministerio de Educación está pensando en reorganizar la jornada escolar para que esa prolongación de media hora reloj signifique una hora cátedra más que se va a aplicar a lectura, escritura o lenguaje tecnológico". También comentó que profundizar y afianzar contenidos "es muy atinado por los efectos de la pandemia"; los cuales dijo: "Son innegables y los estamos tratando de llevar adelante entre todos para beneficios de los alumnos". Consultado sobre a partir de cuándo regiría, precisó: "La ministra nos manifestó que en lo que resta de este año se va a implementar en los colegios rurales que son bastantes. Nos hablaron que serían alrededor de 800 escuelas. Para el resto se está pensando en 2023". Cabe recordar que el ministro de Educación, Jaime Perczyk, aseguró que después de las vacaciones de invierno comenzará a implementarse la extensión de la jornada escolar en la educación primaria y, en algunas, se pasará a turno completo. Al respecto, Arrebola indicó: "No olvidemos que cada jurisdicción es autónoma de ir aplicando las resoluciones que se toman en el Consejo Federal". Respecto a si la extensión horaria implica un aumento en la cuota, comentó: "Hay una multiplicidad de situaciones. Seguramente hay escuelas que ya tienen la jornada extendida y por tanto no habrá mayores cambios. Va a depender de cada escuela".