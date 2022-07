AMSAFE pedirá formalmente la "urgente" reapertura de paritarias

El gremio de los docentes oficiales AMSAFE solicitará formalmente el pedido de la "urgente reapertura de la paritaria docente". El sindicato convocó a una conferencia de prensa que se realizara este viernes frente a la sede del Ministerio de Trabajo de Santa Fe. En ese lugar, el nuevo secretario General, Rodrigo Alonso, "hará entrega del pedido formal".

El planteo no es nuevo por parte de AMSAFE y siempre tuvo el rechazo del gobierno. A mediados de junio, fue el mismo gobernador Omar Perotti quien desestimó la posibilidad. "No hay margen" para reabrir las discusiones paritarias, apuntó el mandatario. "Hay un compromiso que vamos a respetar para la revisión de salarios, pero no es hoy", añadió.

El acuerdo provincial (para docentes y estatales) estableció un incremento en marzo del 22% y tres sumas de 8% cada una para los meses de mayo, agosto y septiembre; con cláusula de revisión en este último mes. Con el acuerdo paritario en Santa Fe, la suba salarial llegaría al 46% en septiembre. Cabe recordar que la inflación a mayo es del 29,3% y la anual entorno al 70%.

En mayo pasado, el Ministro de Trabajo de Santa Fe, Juan Manuel Pusineri afirmó: Tenemos un escenario en el que estamos garantizando que el salario público se vaya ubicando por encima de la inflación". Hace tres semanas, el titular de AMSAFE apuntó que “el gobierno provincial no puede hacerse el distraído o el desentendido". Afirmó que “el gobierno provincial que dice que no puede convocarnos es el mismo gobierno que en febrero aseguró que los trabajadores no íbamos a perder poder adquisitivo de nuestros salarios.

El sindicalista pidió por adelantar los tramos de aumento. "En los primeros días de junio, los docentes tuvimos un aumento que desde enero hasta mayo fue del 30 por ciento, igual que la inflación. El próximo tramo (de aumento) es agosto; si no lo adelantamos, perderemos poder adquisitivo del salario. Hay que adelantar los tramos de agosto y septiembre y hay que pensar un incremento salarial para activos y pasivos para que no pierda valor nuestro salario”.

A mediados del mes pasado, Alonso adelantó que en caso de que el gobierno de la provincia no acceda a reabrir la discusión paritaria, AMSAFE “comenzará a debatir en todos sus ámbitos institucionales la posibilidad de lanzar un plan de lucha. Allí vamos a definir las acciones a seguir. Si me preguntan si habrá conflicto, puedo decir que los docentes no tenemos el objetivo de llegar a un conflicto. Pero para que no haya conflictos, el gobierno de la provincia tiene que tener voluntad política y convocar al ámbito paritario, y allí tiene que mejorar los salarios de los docentes activos y de los jubilados. Estamos convencidos de que el gobierno tiene los recursos para mejorar el poder adquisitivo del salario y esto es lo que planteamos”, agregó Alonso en declaraciones a la emisora LT 8 de Rosario.