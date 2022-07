Guzmán en la mira y en defensa de Cristina

BUENOS AIRES, 8 (NA). - El presidente del PJ bonaerense Máximo Kirchner, tildó de "irresponsabilidad supina" la forma en que Martín Guzmán resolvió su salida del Gobierno, y dijo que Cristina Kirchner es la que ahora está "dando la cara" ante la crisis de la coalición gobernante mientras que el ex ministro de Economía "dejó tirados" a los dirigentes peronistas que "lo abrazaban" cuando era cuestionado por la Vicepresidenta.

En un acto en Escobar, el diputado nacional del Frente de Todos y líder de La Cámpora cargó duramente contra el ex titular del Palacio de Hacienda, a quien recriminó por haberle pedido al presidente Alberto Fernández -como condición para seguir al frente de la cartera económica- que eche a "compañeros" kirchneristas en cargos clave del Ministerio de Energía, del ENRE y de Enargas.

"Muchas veces durante estos últimos meses, no sin dolor, escuché a dirigentes importantes de nuestro espacio referirse muy mal y de muy mala manera a la compañera Cristina y se abrazaron a Guzmán. Los dejó tirados y ahí está Cristina otra vez poniendo la cara para sacar esto adelante", lanzó, echando en cara la actitud que tuvieron.

E ironizó: "¿A ver cuándo aprenden que dar discusiones internas no significa ponerse del lado de Drácula si es necesario para tener razón?".

El hijo de la vicepresidenta Cristina Kirchner comparó la manera en que Guzmán renunció con la forma que él mismo había tenido cuando decidió dar un paso al costado de la conducción del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos.