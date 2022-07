Sigue la sexta fecha del torneo Oficial

En la continuidad de la sexta fecha del torneo Oficial de Primera División de la Asociación Rafaelina de Básquetbol, este viernes se disputarán dos encuentros. Los cotejos serán: Ben Hur vs. Unión (Gonzalo Ponce y Maximiliano Merlo), en el Coliseo del Sur, y Atlético vs. Quilmes (Brian Padilla y Axel Merlo) en el Lucio Casarín, ambos previstos desde las 21.30.

La jornada dio comienzo el miércoles con la victoria del puntero Libertad de Sunchales sobre Independiente por 85 a 64.

Los parciales fueron 19-11, 39-29 y 68-48. Nicolás Quiroga, con 28 puntos, culminó como el goleador local y del encuentro.

El martes 12 se completará este sexto capítulo del certamen con el cotejo entre Peñarol vs. 9 de Julio (Ariel Aicardi y Guillermo Theler).

Posiciones: Libertad (+1) 10; Independiente (+1) 8; Unión (-1) 6; Atlético (- 1), Ben Hur 5; 9 de Julio (-1) y Peñarol 4; Quilmes (-1) 3.



FORMATIVAS

El sábado comenzó a disputarse la octava fecha del torneo de Divisiones Formativas con la Tira A, registrándose los siguientes resultados: U14: 9 de Julio 39 – Unión 98; Independiente 45 – Libertad 71; Atlético 64 – Ben Hur 62.

U16: Atlético de Rafaela 92 – Ben Hur 73; 9 de Julio 67 – Unión 62; Independiente 61 – Libertad 82; Quilmes 57 – Peñarol 75.

U18: Quilmes 49 – Peñarol 60.

En la semana habían jugado por el clásico sunchalense, en U18 con victoria de Unión sobre Libertad por 74 a 67, mientras que en U13 y U15 ganó Libertad, por 75 a 68 y 80 a 35, respectivamente.

Femenino U14: Independiente 9 – Independiente de Ataliva 77; Libertad 59 – Ben Hur 15; Atlético Pilar 15 – Unión 58.