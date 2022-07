Rafaelinos marcharon contra falsas denuncias

A partir de las 9.30 de la mañana en la fría jornada de ayer, en la capital provincial y con la participación de referentes del espacio Verdad y Justicia Rafaela, se llevó a cabo una concurrida y muy sentida manifestación en defensa de las personas acusadas por falsas denuncias de género, que según expresan los manifestantes hoy prosperan en muchos ámbitos, debido a la interferencia de posturas y sectores radicalizados, que llegaron incluso a dañar familias enteras, apoyándose en lo que los referentes de Verdad y Justicia Rafaela consideran son "falsas denuncias" en el marco de ideologías de género.

La rafaelina Alicia Riberi -madre de Emanuel, preso por una falsa denuncia- estuvo presente en el acto en Santa Fe, y expresó que, "como personas de bien vamos a luchar por una justicia genuina que responda a una sociedad que quiere un equilibrio que no avasalle ni al hombre ni a la mujer".

Cabe agregar que se hicieron presentes en la manifestación frente a los Tribunales santafesinos, familiares de presos por falsas denuncias de Rafaela y alrededores; y distintas organizaciones entre las que estaban Verdad y Justicia por Santa Fe, Ni uno menos, Verdad y Justicia por Rafaela, Infancia Feliz y otras que bregan por el respeto al principio de inocencia consagrado por la Constitución Nacional en su artículo 18, y la sanción de la Ley Alejo, en referencia al caso de Alejo Oroño.



CONSIGNAS Y

CAMARAS GESELL

De acuerdo a lo informado por la referente Alicia Riberi, en el acto se corearon a viva voz, numerosas frases que reclamaban Verdad, Justicia, Respeto y se escuchaban constantemente expresiones tales como, “fiscales mentirosos, jueces corruptos”, "investigación al Ministerio Público de la Acusación (MPA) e intervención al MPA de Santa Fe, Rafaela y otras ciudades de la provincia".

También se escucharon a viva voz consignas tales como: ”destruyen familias y excluyen a niños que necesitan a sus padres”, "respeten la Constitución que no es un papel de desecho, respeten su contenido, respeten el artículo 18 de la Constitución que dice que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario".

Asimismo los participantes relataron a los medios de prensa, entre ellos La Opinión que, "ahora han invertido la carga de la prueba. Todos son culpables hasta que se demuestre lo contrario. Es inaudito. El accionar de los jueces debe ser revisado y cuando se llega a esa jerarquía se debe trabajar sin presiones y con la integridad que exige el cargo y la responsabilidad que conlleva. No pueden jugar con la libertad de las personas, eso es inaceptable", se indicó.

También hubo cuestionamientos a las pruebas colectadas a través de Cámara Gesell: "Las Cámaras Gesell -dijeron- deben ser tomadas por personal imparcial, no del MPA, y con preparación especial en psicología del testimonio. No deben ser direccionadas. No es posible que no se valorice a los testimonios científicos de médicos y se descalifique a profesionales de la medicina y se escuche más a psicólogas sin especialización, tan solo porque queda demostrado en el contenido y la valoración de la Cámara Gesell".

"La población -consideraron- ya no se conforma con una justicia mediocre, quiere una justicia con valores, respeto por las libertades individuales, que investigue, no que fabrique pruebas, las pierda o las modifique a su antojo".

"Las supuestas «víctimas» -continuaron-, siempre solicitan que queden presos [los denunciados] porque tienen miedo, pero lo que la Justicia no evalúa es que no está demostrada la culpabilidad del acusado. Cualquier mujer es víctima cuando hay pruebas contundentes e irrefutables y hay muchos casos en que no hay tales pruebas. Es mentira que la mujer no miente, sí miente como lo puede hacer el hombre también".

Remataron: "Están cometiendo desatinos judiciales, no escuchan y toman al pueblo por tonto, pero no lo somos- dijo uno de los concurrentes-. Las denuncias de distintos penalistas alertaron a la población que no vive estas causas y desconocían todo este desastre judicial y la denuncia del Dr. Néstor Oroño fue la gota que rebalsó el vaso", dijeron.



LA MARCHA

La marcha se desplegó desde los Tribunales santafesinos hasta el Colegio de Abogados, luego al MPA (Violencia de Género, Familiar y Sexual - GeFaS), hasta finalizar frente al edificio de la Legislatura. En todos los lugares se reclamó con mucha vehemencia lo expresado anteriormente.

La manifestación dio por terminada, cantando al unísono "Justicia, Justicia...", en tanto que se reafirmó que seguirán con la lucha.

Asimismo se anticipó la realización de un próximo acampe frente a la Legislatura en Santa Fe de todo un día, y un acampe que también se está planificando frente a los Tribunales de Rafaela.