La renuncia del primer ministro Boris Johnson

BUENOS AIRES, 8 (NA). - El primer ministro británico, Boris Johnson, presentó su dimisión tras la ola de renuncias en el Poder Ejecutivo, aunque permanecerá como primer ministro hasta otoño, cuando asuma su sucesor.

Intentando mostrar fortaleza, Johnson había echado el miércoles al ministro Michael Gove, de Vivienda y Gobierno, quien fue su mano derecha en la campaña de 2016 por el Brexit.

El renunciante primer ministro del Reino Unido aseguró que "ahora es claramente la voluntad del partido parlamentario conservador que deberá encontrar un nuevo líder".

Agradeció a quienes lo votaron y afirmó: "La razón por la que he luchado tan duro en los últimos días para continuar entregando ese mandato en persona, no fue solo porque quería hacerlo, sino porque sentí que era mi trabajo, mi deber, mi obligación para con ustedes".

"Daré todo el apoyo que pueda al nuevo líder. Y a ustedes, el público británico. Sé que habrá muchas personas que se sentirán aliviadas y quizás bastante que no lo estarán", siguió.

Durante su discurso, Johnson se jactó de los puntos exitosos que alcanzó a lo largo de su gestión y advirtió que se siente entristecido "por dejar el mejor trabajo del mundo".

El funcionario renunciante pronunció también un agradecimiento a sus familiares e incluso al personal de 10 Downing Street.