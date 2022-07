¿Es la ganadería argentina amigable con el ambiente?

A medida que avanza el conocimiento científico se van revelando inconsistencias en los reportes iniciales de que los gases emitidos por los bovinos eran factores de peso en el calentamiento y el cambio climático global.

El prestigioso investigador, Ernesto Viglizzo (*) autor de “La Ganadería tiene más luces que sombras” publicada recientemente (La Nación, 25 de junio de 2022), informa sobre estos recientes hallazgos de la ciencia.

Inicialmente se equiparó a las emisiones de gases de los bovinos con las de otros sectores no agropecuarios, como los fabricantes de insumos, transportistas, frigoríficos, distribuidores minoristas, expendedores, etc. Un computo inicial atribuyo a las vacas un 18 % de las emisiones globales, un recálculo posterior (2013) se bajó a 14,5 %. Hoy detectamos inconsistencias en aquellos reportes: los inventarios nacionales asignan las emisiones a las industrias que realmente las producen. Cuando se computan únicamente las emisiones biogénicas del ganado (de origen metabólico), esa cifra desciende a menos del 5 %. Más aún, ese porcentaje tiende a descender año a año porque aumenta el consumo de combustibles fósiles. ¿Qué enseñanza nos queda? Que el método de cálculo determina el número, y que el número puede confundir a la opinión pública.

Sabemos que el metano que emiten los rumiantes es un potente gas invernadero. Sin embargo, es necesario considerar que el metano se desintegra y pierde su potencial de calentamiento en unos diez años. Esto significa que la persistencia de los gases con efecto invernadero no es igual ni equiparable y que una corrección de los cálculos es inevitable. Otros gases invernadero como el anhídrido carbónico y el óxido nitroso pueden persistir en la atmósfera varias décadas y aún siglos.

Los bovinos sintetizan el metano emitido a partir del carbono que ya estaba en el aire, y que fue antes capturado mediante fotosíntesis por las plantas que ellos consumen. El ganado no adiciona más carbono a la atmósfera; simplemente recicla el que ya existía. Las estadísticas en 1995 adjudicaban aproximadamente el 17 % de las emisiones globales provenían al sector rural; en 2021 esa cifra descendió a menos del 7,5 %. Del 92,5 % remanente, casi el 70 % proviene de industrias que dependen de la energía fósil. ¡Cuidado, entonces, con las estrategias que desvían el foco de atención desde esas industrias hacia el ganado!

La huella de carbono, que mide la emisión por kg de producto, es otra noción a revisar. El método produce siempre una asimetría que se repite: un kilogramo de carne bovina puede emitir entre 40 y 70 veces más carbono que un kilogramo de grano o de otros productos vegetales. Si en lugar de utilizar el kg de producto como unidad de referencia, calculáramos las emisiones por hectárea productiva, la divergencia entre productos bovinos y vegetales puede resultar muy alterada. De nuevo, los resultados varían según el método aplicado.

Es pertinente preguntarnos cuánto emiten las vacas argentinas y cuánto influyen en el calentamiento del planeta. Según estadísticas globales del 2019, los bovinos argentinos emiten aproximadamente un 0,16 % de las emisiones globales. Al quedar muy por debajo del 1 %, queda claro que su influencia sobre el calentamiento global es insignificante. ¿Qué sentido práctico tendría bajar la población bovina en un país que se alimenta y genera divisas a partir de ella?

Lo planteado hasta aquí cuenta una parte de la historia: la de las emisiones. La otra parte nos obliga a mirar el carbono capturado en nuestras extensas tierras ganaderas. Nuestro país cuenta con una gigantesca plataforma de fotosíntesis apta para capturar y acumular carbono orgánico en la biomasa de la vegetación y en el suelo. No debería sorprendernos un balance neto positivo si la captura y acumulación de carbono en las tierras rurales supera a sus emisiones. Hay un desafío metodológico a explorar.

Resumiendo, la ciencia ilumina cosas nuevas. A medida que aprendemos, nos damos cuenta que los métodos para inventariar carbono no están del todo resueltos y producen incerteza. Si bien nuestro país reporta inventarios ajustados a una metodología internacionalmente aceptada, esos números no necesariamente reflejan la realidad de la ganadería bovina argentina. La incidencia real del metano sobre el calentamiento global y la captura de carbono en nuestras tierras de pastoreo son dos asignaturas pendientes. Como el debate continúa, al ganadero preocupado por las emisiones de sus vacas se le puede aconsejar que no asuma a priori culpas por pecados que no ha cometido.



(*) Ing. Agr. PhD. Ernesto Viglizzo Miembro de la Academia de Agricultura y Veterinaria.

- El artículo es un aporte de Productores Unidos de Rafaela.