Hyundai mostró su futuro automóvil eléctrico de lujo

Hyundai mostró cómo lucirá su nuevo tope de gama en materia de vehículos electrificados y las voces ya se hicieron oír. El IONIQ 6, tal su nombre, será el buque insignia de la marca y el modelo con el que competirán contra por ejemplo el Porsche Taycan o el Tesla Model S.

Para eso, claro, recurrirán a versiones muy deportivas, cuya potencia no fue anunciada todavía pero podría rondar los 500 caballos de fuerza. Llegará al mercado europeo en 2023 con un diseño muy particular, que llama la atención especialmente en la parte trasera.

Y es en ese punto que el IONIQ 6 llamó más la atención. Gracias a sus -particulares- líneas Hyundai logró uno de los mejores coeficientes aerodinámicos del mundo, de solo 0,21. Eso le permite ser ultra eficiente en el consumo de electricidad y, lógicamente, brindar una mayor autonomía.

Las llantas de serie son de 18 pulgadas y los neumáticos, al menos inicialmente, son de medidas 225/55. Según adelantaron, este auto podrá recorrer más de 500 kilómetros con una sola carga, por supuesto dependiendo de las condiciones climáticas y de conducción.

Comparte muchos elementos de su hermano el IONIQ 5, por ejemplo utiliza la misma plataforma E-GMP y el mismo sistema eléctrico de 800 voltios. Gracias a la función Vehicle-To-Load (V2L), podrá alimentar de electricidad a objetos externos como por ejemplo un horno.

Un detalle que llama la atención son los espejos retrovisores, que no lo son tal, sino que utiliza cámaras al igual que otros modelos como el Honda e. Sin embargo, aquí la novedad es que la carcasa es transparente y deja ver el sistema por dentro.

Del interior solo divulgaron dos imágenes, que alcanzan para ver que posee dos pantallas de 12 pulgadas donde se visualiza toda la información, y el diseño es más bien minimalista, sin demasiadas teclas.

Gracias a sus motores eléctricos posee dos baúles, uno adelante y otro atrás, aunque la marca no especificó la capacidad de cada uno. Con 4,86 metros de largo, tiene 1,88 m de ancho y 1,49 m de altura. La distancia entre ejes es de 2,95 metros, tamaño que asegura una buena habitabilidad para los pasajeros. (TN Autos.com)