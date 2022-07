Perotti recibe a intendentes por la deuda de la Nación

El gobernador, Omar Perotti, convocó para hoy a las 11:00 en La Redonda, complejo cultural ubicado en Salvador del Carril y Pedro Vittori de la ciudad de Santa Fe, a los intendentes y presidentes comunales de la Provincia para informar sobre los términos del acuerdo suscripto con el Gobierno nacional para la cancelación de la deuda por coparticipación retenida durante gestiones kirchneristas, entre 2006 y 2015.

El intendente de Rafaela, Luis Castellano, será uno de los participantes del encuentro en el que recibirán detalles sobre la forma en que, a medida que ingresen los fondos desde Nación, se coparticiparán entre los gobiernos locales. La semana pasada, Perotti firmó un acuerdo con el presidente, Alberto Fernández, y con el ahora ex ministro de Economía, Martín Guzmán, para cobrar una deuda de 151.800 millones de pesos en un plazo de 10 años a través de bonos ajustables por el índice CER. De esa cantidad, 21.600 millones se coparticiparán a municipios y comunas, teniendo en cuenta que la Provincia percibirá 50 millones en los dos primeros años. El resto del dinero se destinará para financiar infraestructura social, como viviendas.

Precisamente, lo que deben conocer los municipios y comunas es cuánto dinero comenzarán a recibir en 2023 para incluir esos ingresos especiales en los presupuestos, los cuales deben presentarse a fines de septiembre.

Perotti, que recibió diversas críticas desde la oposición en la Legislatura por falta de detalles sobre el convenio por la deuda, inició esta semana una ronda de reuniones para transparentar la letra chica. El martes se reunió en Casa de Gobierno con el Consejo Económico y Social de la Provincia y ayer por la tarde con los jefes de bloques parlamentarios -primero con los del Senado, luego con los de Diputados- en encuentros que contaron con la presencia de la vicegobernadora, Alejandra Rodenas y los ministros de Gestión Pública, Marcos Corach, y de Economía, Walter Agosto, entre otros.

Desde hace una semana, la oposición cuestiona a Perotti por lo que firmó en la Casa Rosada con el argumento de que "se cortó solo" en la negociación sin darle espacio a la Legislatura y de que el importe del acuerdo es menor a lo que le correspondía a la Provincia. Sin embargo, el propio Corach procuró bajar las expectativas en torno a los encuentros al señalar que se trataba de reuniones informativas. "A quienes desde el socialismo dicen que resignamos dinero en función de la tasa de actualización, deben saber que monto y tasa fueron fijados, no por el gobernador o el presidente sino por la CSJN (Corte Suprema de Justicia de la Nación), a la que recurrieron por este tema cuando eran gobierno", disparó Corach en su Twitter. "A su vez, a quienes critican lo acordado en cuanto a la forma de ejecución de la sentencia sería bueno sepan que ésta va en un todo de acuerdo con lo que expresaba Lifschitz en sus tiempos de gobernador", agregó.

Precisamente Corach recordó declaraciones de Miguel Lifschitz cuando dijo: "Nunca planteamos que el pago fueran cash ni nada que desestabilizara al gobierno. Al contrario, propusimos esquemas que permitieran saldar la deuda en cuotas, con bonos y obras". En este sentido, el ministro de Gestión Pública hizo una lectura crítica al sostener que "se ve que la necesidad de oponerse y protestar les cambia los argumentos".

Palabras más palabras menos, Corach resaltó que el acuerdo ya fue firmado -queda que la Corte firme la homologación- y que las inquietudes de la oposición ya son fuera de tiempo.

Tras el encuentro de Perotti con los diputados, hubo declaraciones al pie de las escalinatas de Casa de Gobierno. "Nos vamos con muchas inexactitudes, más dudas que certezas. No entendemos por qué el acuerdo en diez años, cuando la Corte fue clara y debía resolverse entre los Estados nacional y provincial, y no con bonos que valen 60 por ciento. Siento que algo poco transparente ha ocurrido con el acuerdo", expresó el radical Maximiliano Pullaro, quien tuvo momentos de tensión con el propio Perotti en la reunión.

Por su parte, Clara García -del socialismo- se quejó porque el Ejecutivo aún no remitió copia del convenio a la Legislatura y fueron citaron sin que pudieran leerlo. "La segunda sorpresa es el aporte de 1,9 de coparticipación que deberá hacer la Provincia a la AFIP, que son 8.000 millones", indicó insatisfecha.

Desde la otra vereda, el diputado peronista Leandro Busatto se encargó de la defensa del gobierno provincial al considerar que "la oposición tiene un libreto al respecto que no lo va a cambiar por más que los hechos demuestren exactamente lo contrario".

Tras las reuniones informativas sobre el acuerdo por la deuda, el ministro Agosto indicó que habrá "un proyecto que irá a Legislatura, sobre el convenio con AFIP". En este sentido, en respuesta a la oposición, precisó que "ese convenio le va a permitir a la provincia de Santa Fe acceder a información calificada, para mejorar nuestra fiscalización y recaudación de impuestos".

Finalmente, el oficialismo se comprometió a remitir copia del convenio a la Legislatura este mismo jueves, cuando las reuniones informativas ya son historia.